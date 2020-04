A 14 años del debut de Alexis Sánchez, “Deportes con Historia” repasó los hitos de su carrera

Un día como hoy, 27 de abril de 2006, debutó como reemplazante en el minuto 58 “de un partido amistoso perdido, de los que pocos se acuerdan”, un joven futbolista de 17 años de edad llamado Alexis Sánchez, según recordó Cristián Arcos en una nueva columna de “Deportes con Historia”, en Ciudadano ADN.

Ese partido contra Nueva Zelanda, en el Nicolás Chahuán de La Calera, fue el primero de 132 -hasta ahora- en la carrera de Sánchez, dato que hoy, a sus 31 años, lo tiene como el jugador con más presencias en la Selección Chilena. También es el máximo anotador de la historia de La Roja, con 43 goles convertidos, además de 36 pases gol.

Para lograr ese nivel “la tuvo que remar y bastante, pese a que todos se percataban de un talento descomunal”, según comentó Arcos. Un trabajo particularmente visible desde el punto de vista físico. “Si uno ve al Alexis de Cobreloa a River, de River a Udinese, y de Udinese a ahora, es otra persona. Eso le permitió ser de los delanteros más cotizados de ligas de Italia e Inglaterra”, agregó el tenor escritor. “No bastaba ser bueno para la pelota”.

En opinión de Arcos, “la dupla más querible es la Za-Sa. Pero en títulos, Vargas-Sánchez sin duda”. De los 36 pases gol en La Roja, 13 son para Vargas. Un nivel en el que influye mucho que “Alexis es un tipo fanático, rayado por el fútbol. Le gusta entrenar. Si hay que entrenar a las 9, llega a las 7:30, y si está libre entrena. Se cuida muchísimo. Cero alcohol. No lo recuerdo involucrado en un tema de indisciplina grave, ni siquiera en juveniles”. Algo que lo diferencia de perfiles como los de Jorge Valdivia o Arturo Vidal, que “pese a todo lo que hace, es de los mejores volantes del mundo”.

Otra de las características de Alexis Sánchez es -pese a que llegó a interpretarse a sí mismo en el cine, en el filme “Mi amigo Alexis”– su bajo perfil. “Si ahora no le gusta hablar con la prensa, antes menos. Es un tipo muy divertido, pero no tiene un liderazgo en la selección por su personalidad. Es más bien piola”. Dentro de las anécdotas que lo describen, Arcos contó que en una concentración de la Selección en Ecuador, Alexis vio que en una piscina había una iguana y “no encontró nada mejor que agarrarla, y se puso a correr con la iguana para asustar a sus compañeros”. Ante los reclamos de uno de ellos, su respuesta fue de antología: “Déjame, soy un niño, el niño maravilla”. Para Arcos, “Alexis va a ser el Niño Maravilla para siempre”.

Una de las últimas noticias que trascendió de Alexis es que se compró una casa en Miami, por lo que algunos elucubran una contratación de la MLS, específicamente en el Inter de Miami, cuadro de David Beckham. Según Arcos, “deportivamente no es lo mejor, le quedan años en Europa, pero así como están las cosas hay que estar atento a todo”.

Arcos también comentó el documental The Last Dance, disponible en Netflix, que repasa la última temporada de Michael Jordan en los Bulls de Chicago. Un material disfrutable “no solo para los amantes del basquetbol. Alguien que no le guste nada el básquetbol lo va a disfrutar”, aseguró el tenor. La historia del afamado deportista se cuenta a través de imágenes de archivo que recorren incluso a Jordan jugando por Carolina del Norte en la universidad.

Los 10 capítulos de “The Last Dance”, de los que ya hay cuatro disponibles en la plataformas de streaming, se construyeron con cerca de 10.000 horas de grabación disponibles, material que estuvo retenido muchos años porque Jordan no daba la autorización para que se usara. Mike Tollin, uno de los productores ejecutivos, le mostró uno de los trabajos que había hecho en “30×30”, serie de reportajes de ESPN. Jordan “lo vio y dicen que lloró tres veces. Le preguntó si podía hacer algo similar con él, y ahí recién aceptó”.

Sin embargo, este relato no cuenta solo el lado bueno de Jordan. “También lo muestran pesado, gritando por los compañeros, los líos directivos”. Otro que tiene un importante rol es su principal compañero, Scottie Pipen, quien incluso tuvo un paso por Chile jugando un amistoso contra Petrox de Talcahuano, el 25 de agosto de 1994. Al final del encuentro, “las estrellas de la NBA salieron arrancando y se marcharon. Sabían que venía una avalancha”, recordó Arcos.