Gata Fernández: Siempre para mí la U va a ser una espinita, por haberme equivocado a la hora de irme

Por Cristián Cavieres.

El volante argentino, Gastón Fernández, conversó con ADN Deportes, con respecto a varios aspectos de su carrera, como por ejemplo sobre su paso por Universidad de Chile, en donde quedó en deuda para varios sectores de la prensa especializada y de los hinchas.

Al respecto, la Gata aseveró que fue una decisión apresurada haberse ido de los azules a Gremio. De esto y otros temas comentó en este íntimo diálogo con el ídolo de Estudiantes de la Plata.

¿Como vive la Cuarentena y los entrenamientos en Estudiantes de La Plata?

Estamos en un proceso de falta de costumbre, porque no estamos acostumbrados de estar tanto tiempo en casa, pero bueno dentro de la situación que estamos viviendo tratando de disfrutar el tiempo con la familia siendo conscientes de toda esta problemática que está viviendo el mundo y bueno tratar de cuidarnos lo que más podamos. Respecto a los entrenamientos, bueno nuestro preparador físico del club todos los días nos manda el trabajo que tendríamos que hacer, algunos con más espacios que otros puede quizás hacerlos mejor, lo más importante es el tema de la salud, todo lo que está pasando con el coronavirus y la parte futbolística pasa a un segundo plano en este caso. Y de todas formas cuando tengamos que retomar la actividad tendremos que hacer una pretemporada para poder acondicionarnos bien y volver a retomar el fútbol.

¿En qué momento de tu carrera te encontramos?

Estoy terminando quizás la última etapa de mi carrera, seguramente. Con todo esto aparece un futuro un poco incierto con respecto al fútbol porque tengo contrato hasta junio y a partir de ahí volver a replantearme mis ganas, mi motivación y qué es lo que pretendo hacer con mi carrera. Estoy en el club que siempre deseé terminar, veremos que hay de acá para adelante. Contento de haber vuelto hace un año y medio a Estudiantes y de poder seguir fortaleciendo mi relación con el club que me ha dado tanto.

¿El tema de la medalla que comentaste hace algunos días? Que no te la habrían mandado del título 2017…

Me reí un poco porque sí, leí los periódicos de Chile donde pusieron títulos donde yo estaba reclamando la medalla y la verdad es que me causó gracia, en ningún momento reclamé. Yo con el hecho de haber participado, haber tenido relación con ese plantel, por haber convivido todo el tiempo que estuve en Universidad de Chile con ese equipo, para mí fue una alegría enorme el momento en que a ellos les tocó festejar ese campeonato, porque sabía muy bien todo lo que había costado poder acomodar a ese equipo, al ambiente. Si me quieren mandar la medalla no hay problema, pero no es algo que me tenga de mal humor o enojado, al contrario. Hablé con Gustavo (Lorenzetti) y le comenté lo mismo, nos reíamos de la situación. Siempre para mí Universidad de Chile va a ser una espinita de haberme equivocado a la hora de irme, pero bueno también es una institución que me dejó lindos recuerdos de la gente que me tocó convivir.

En relación a esa “espinita” de la que hablas ¿Te arrepientes de haber ido a Brasil? ¿Te apuraste? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Sí, más que nada porque fue una decisión un poco apresurada. Creo que también tiene que ver con que la oferta era de un club muy importante como Gremio, fíjate que terminó saliendo campeón de Copa Libertadores, entonces arriesgar esa situación en ir a un club donde tampoco el entrenador había sido quien pidiese mi contratación, no fue muy inteligente de mi parte, pero bueno ya está, ya pasó. Esa es mi sensación de haberme apurado el dejar a Universidad de Chile.

La experiencia en la U como la evalúas y porqué aceptaste venir.

En Argentina yo había expresado que no iba a jugar en otro club que no fuese Estudiantes de La Plata, lo mejor era salir del país y bueno, en el horizonte estaba Universidad de Chile que tenía un entrenador joven, un entrenador que me seducía conocer porque me habían hablado muy bien. Las ganas de conocer el medio chileno y acepté el desafío. Para mí la U ha sido un gran paso, jugué desde el primer partido amistoso hasta el último que tocó irme. Después obviamente entra el análisis de la gente, si uno podía haber jugado mejor, contento por lo que hice más allá que algunos consideren que debía hacer más, pero bueno.

¿Cómo has visto esta evolución de Sebastián Becaccece, de no tener buenos resultados en la U ahora ser un técnico muy valorado en Argentina?

Creo que el cariño que tiene Sebastián para con Universidad de Chile es muy grande. Es por eso que el paso al no haber sido bueno siendo él el técnico principal fue un golpe duro para él que después supo reponerse y mostrar toda su capacidad de entrenador en el proceso que tuvo en Defensa y Justicia y hoy lo está haciendo en Racing. Fue una lástima el paso negativo que tuvo como entrenador por la U, el equipo no estuvo su mejor versión, pero el club en general no estaba pasando por un buen momento. Ojalá que haya servido para después vivir un proceso exitoso como el que vivió Guillermo Hoyos con el campeonato, son cosas del fútbol que pueden pasar y bueno, siempre el mejor recuerdo de parte nuestra para la U.

Fuiste compañero en la U y en Estudiantes de Gonzalo Jara. Momentos complicados que vivió en los azules con la crítica del hincha. ¿Hablaban de ese tema con el exseleccionado nacional?

Muchas veces el futbolista tiene buenos momentos y malos momentos. Lo importante es responder al compromiso para con la institución y la camiseta, yo creo que desde ese sentido Gonzalo sí lo ha tenido. El tiempo que compartimos acá en Estudiantes fui testigo que cada fin de semana él estaba viendo los partidos de la U y siempre comentábamos el momento que estaba viviendo. Tratamos de estar cerca en la última etapa cuando estuvo todo el tema del descenso ahí cerca y bueno tratando de enviar buenas energías para la gente que apreciamos dentro de la institución. La U es pasión, la U transmite cosas que cuando te vas por más que te haya ido bien o mal, guardas un lindo recuerdo.

¿Cómo la pasaste en la U? hasta el día de hoy existen críticas, pero hay otro sector que rescata lo que hiciste en los azules

Como familia lo disfrutamos mucho. Chile y Santiago es una ciudad espectacular para vivir. Valió la pena independientemente de esas cuestiones que a veces uno se enoja o que el hincha lo quiere un poquito más o un poquito menos, desde lo futbolístico que ganás o perdés. Universidad de Chile es un club maravilloso, enormemente la popularidad que tiene. El hecho de ir a todas las canchas y jugar con el estadio completo, bueno. Para mí fue una linda experiencia más allá de algunas cuestiones que nombré lo recuerdo con mucho cariño.

Hay otro chileno en el “Pincha” que es el ex O’Higgins, Juan Fuentes ¿Cómo lo has visto?

Juancito es un animal. Un jugador que nos respondió mucho sobre todo el año pasado, este año tuvo una lesión, pero ha sido un jugador importante. La gente se ha identificado mucho con su estilo de juego, por su entrega, por su compromiso para con el equipo. Dentro del plantel lo apreciamos mucho, es una gran persona, un muy buen compañero y creo que él también está muy contento en el club, se siente muy bien dentro del equipo. Ojalá tenga una chance en La Roja porque sería una alegría para todos quienes queremos que le vaya bien.