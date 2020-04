AUDIO | Cuestionario de tenores en cuarentena: Juvenal Olmos

Un nuevo deportista nacional se sometió a nuestra nueva sección en ADN Deportes, el “Cuestionario de Tenores en cuarentena”.

Para conmemorar los 83 años que cumplió Universidad Católica, entrevistamos a Juvenal Olmos, quien dirigió al club en 2001-2002, año en que fue campeón del torneo de Apertura.

El DT recordó lo importante que fue Alberto Fouillioux en su carrera, tras su fallido paso en el fútbol formativo de Unión Española. “Tito me dijo que me iban a inscribir y que tenía muchas condiciones, pero que tenía crecimiento tardío, era muy chico, pero crecería. Por eso para mí la UC me dio la gran oportunidad de mi vida”.

En su carrera fue campeón como jugador del torneo nacional en 1984 y 1987 y ganó la Copa Chile en 1983 y 1995, mientras que como entrenador triunfó en el Apertura en 2002. “Todos los títulos son especiales y en etapas distintas de mi vida. En mi primer título el 83, terminamos en la madrugada tomando un criaturero en el mercado central, con Pato Mardones, Pablo Yoma y otros, fueron mis primeros logros y se disfrutaban al máximo”, afirmó.

Su retorno a la UC tras salir el año 98, fue en grande, con la misión de alcanzar el título la temporada 2002, con muchos jugadores canteranos, Olmos logró la octava estrella en la historia de la UC. “Fue un año precioso, lleno de desafíos y mucho trabajo. Fue una sala de experimentos, que tuvo grandes resultados en la forma de juego. Recibí mucho cariño y a la UC le devolví la esperanza, la misma que me entregó Alberto Fouillioux, al darme la oportunidad de jugar en la UC”.

En su carrera muchos momentos fueron de dulce y de agraz, pero el que más lo marcó fue la muerte de Raimundo Tupper: “Yo lo atendí, lo vestí, para dejarlo bonito para sus padres. Fue lo más terrible que me tocó vivir en mi carrera”.

Finalmente, sobre su futuro con la UC y la opción de sentarse nuevamente en el banco cruzado manifestó que, “no sé si tengo deseos de dirigir profesionalmente, pero quiero volver al fútbol formativo, con metodologías diferentes. Entregar lo que la vida y técnicos me brindaron, a los cabros que tiene pocas posibilidades”. “La cancha me tira mucho”, sentenció.