Cancelaron Indian Wells por coronavirus

Durante la noche de este domingo, la organización del BNP Paribas Open, más conocido como el Master 1.000 de Indian Wells, informó que el torneo fue cancelado.

Lo anterior se debe a la emergencia sanitaria que ha supuesto el coronavirus Covid-19, puesto que en el valle de Coachella se consignó el primer caso de la enfermedad.

La organización informó que si bien están decepcionados por el hecho de que no se desarrolle el torneo, lo primordial es la salud y seguridad de la comunidad local, fanáticos, jugadores, voluntarios, patrocinadores, entre otros.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020