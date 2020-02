Luis Marín sobre Cristóbal Campos: “Es un arquero que tiene bastante potencial”

Fernando De Paul no jugará en el arco de Universidad de Chile, luego de no haberse recuperado de sus problemas estomacales.

Para analizar la noticia, Los Tenores conversaron con el ex guardameta de los azules, Luis Marín, quien analizó las características de Cristóbal Campos, quien asumirá el arco de la “U”. “Yo conozco a Cristóbal, es un arquero que tiene mucho potencial, ha estado en varias Selecciones menores de Chile, ha sido titular indiscutido en las categorías que ha jugado, ha peleado puesto con distintos arqueros de las series menores y siempre ha sido titular. Es un gran arquero, pero lamentablemente uno no puede juzgarlo cuando no ha enfrentado instancias cruciales como lo es jugar una copa internacional con la U. Esperemos que lo haga de la mejor forma posible. Es un gran arquero, tiene muchas condiciones, tiene un biotipo bastante aceptable”.

Además, el secretario del Sifup destacó el carácter del futbolista que debutará con la camiseta de Universidad de Chile.”Es un arquero que tiene bastante personalidad, muy buenas condiciones, ahora insisto cuando juegas un partido de estas instancias, depende mucho el primer balón y eso va en relación a lo que van a significar los siguientes minutos. Tener la confianza necesaria para poder desempeñarte en un partido de esta envergadura, debes demostrar las cualidades que tienes. Es muy complicado poder juzgarlo después de un partido así, pero creo que tiene las condiciones, es un buen chico y un buen arquero. Ahí es cuando se ven las instancias cuando los arqueros a veces despegan y no la sueltan nunca más“.

Finalmente, Marín hizo una crítica a la dirigencia de Azul Azul por no tener un segundo arquero de experiencia. “Se va a apuntar, que por todo lo que vivió económicamente, tengan a Fernando De Paul, pero no tenga a un arquero con la experiencia. Los arqueros que están tienen condiciones, pero no tienen la experiencia necesaria que requiere un número dos o un arquero que pelee el puesto con Fernando”, sentenció.