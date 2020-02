Hermanas denunciaron abusos sexuales del representante Sergio Morales y de su hijo Pablo

Un violento caso policial aparece en el fútbol chileno. Dos hermanas -por parte de la madre- denunciaron que cuando eran menores de edad fueron abusadas sexualmente y violadas por dos empresarios vinculados al campeonato de la ANFP. Hasta la fecha no existe ninguna formalización y las versiones de los acusados aún no se conoce.

El crudo relato de Ignacia Santa María expone que cuando tenía ocho años el representante Sergio Morales, “me agarró la mano y me hizo masturbarlo. Es el único recuerdo que tengo, no sé si pasó algo más porque yo me quedé tiesa”.

Morales es agente de la FIFA y el gerente general de la empresa Mundo Futuro Chile, que maneja las carreras de futbolistas locales como Esteban Paredes, Diego Valdés, Diego Carrasco y Juan Cornejo, entre otros.

En la denuncia de Nicole Morales relata que cuando tenía 11 años su padre comenzó a abusar sexualmente de ella, y que con 13 años comenzó a sufrir los abusos de su hermano Pablo, el actual gerente de Coquimbo Unido.

Ignacia dijo a El Desconcierto que la versión que tenían otros hijos de Sergio Morales es que ella tuvo “una relación consentida” con su padrastro. Entonces tenía solamente 15 años. “Nada pudo evitar que habláramos”, comentó Nicole.

El medio precisa que en julio de 2019 las hermanas interpusieron querellas en contra de Pablo y Sergio Morales por violación y abusos sexuales reiterados. A fines del año pasado la corte sobreseyó al representante de futbolistas de una querella interpuesta por Ignacia en 2017. El nuevo caso está en manos de la justicia y el Ministerio Público.