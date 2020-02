Harold Mayne-Nicholls: “No hemos tocado el tema de la continuidad de Mario Salas”

Colo Colo cayó ante Audax Italiano en el Estadio Nacional por 1-2, resultado que concretó la segunda derrota consecutiva de los albos en el Torneo Nacional y que aleja a los “albos” de la cima del campeonato que encabeza la UC con nueve puntos.

En ello, el director de ByN, Harold Mayne-Nicholls, conversó con los medios de comunicación tras la caída ante los “itálicos”, y negó cualquier posibilidad de revisar la continuidad de Mario Salas: “no esperábamos tener tres puntos a esta altura del campeonato, nos afecta en todos los sentidos“, partió aseverando.

“No hemos tocado el tema de la continuidad de Mario, evidentemente nos gustaría tener más puntos, pero eso no hace que cada vez que el resultado no sea el que queramos, tengamos que salir a replantearnos. El respaldo no se necesita, ellos están ahí y deben seguir trabajando”, agregó el exmandamás del fútbol chileno.

Respecto al duelo ante la UC del próximo domingo, Mayne-Nicholls aclaró todas las dudas que habían en las últimas horas: “el partido está fijado a las 18:00 horas, el presidente de Universidad Católica se equivocó en dar una información, no hemos recibido ninguna solicitud de cambiar la hora. Hicimos la solicitud de 40 mil personas, hasta el momento solo tenemos el 50% de venta autorizada por la Intendencia, y el próximo martes deberíamos tener la confirmación del estadio completo” dijo.

Sobre la posibilidad de concretar un nuevo refuerzo para la temporada, el director de ByN fue claro: “hasta el momento no se ha visto nada más de lo que hay, su hubiese alguna oportunidad la vamos a tomar, pero no hay mucho donde elegir“, cerró.