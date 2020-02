Tras el Preolímpico, Seleccionado Nacional aún no se reincorpora a Santiago Wanderers

Tras haber disputado el Preolímpico, el seleccionado nacional, Adrián Cuadra, aún no se reincorpora a Santiago Wanderers. El mediocampista no se ha presentado para unirse a los entrenamientos del decano, pero lo que más preocupa en Valparaíso es que ni siquiera ha firmado su nuevo contrato.

En conferencia de prensa, el entrenador del elenco caturro, Miguel Ramírez, aseguró que el futbolista llegó a un acuerdo con el club para renovar, por lo tanto cuenta con él para este 2020. “Yo tengo entendido que él ya llegó a acuerdo y esto fue en diciembre, pero no habían firmando el contrato, entonces yo estoy contando con él para este torneo. No sé cuáles son las pretensiones de acuerdo de su futuro. A mí me pasó que llegué a un acuerdo para renovar con Santiago Wanderers, no firmé el contrato, me fui de vacaciones y me llegaron ofertas, pero yo ya había dado mi palabra con el club, y una vez que volvimos, firmé. Eso es lo que yo espero de Adrián, a no ser que entre su representante y él tenga otra determinación, pero yo cuento con él y lo estamos esperando“, sentenció.

Por la tercera fecha, Santiago Wanderers visitará a O´Higgins el lunes a las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua.