Ángelo Araos demandó a la U por 400 millones acusando trampa del club

Siguen los problemas entre Ángelo Araos y Universidad de Chile. Tras la bullada salida del jugador del club, el mediocampista decidió demandar a Azul Azul por 400 millones de pesos, debido a un contrato que dejó disconforme al jugador.

La Tercera tuvo acceso al escrito presentado por los abogados de Araos, debido a que el volante quedó molesto por el contrato con Corinthians que diseño la concesionaria laica, donde se acordó un préstamo con opción de compra a cambio de US$ 4.500.000, donde la U se quedó con US$ 2.5 millones, mientras que Antofagasta con US$ 2 millones.

El documento presentado por los abogados del seleccionado chileno sub 23, sostiene que “como S.S. coincidirá, lo anterior resulta irrisorio a mis derechos y prerrogativas tutelares, ya que la determinación del precio por la cesión temporal y por la opción de compra que derivó consecuencialmente en la cesión definitiva o término anticipado de mi contrato de trabajo con Universidad de Chile, no es otra cosa que intentar negar una prestación laboral e indemnización legal que tiene como causa la relación laboral que manteníamos y que busca evitar mi derecho legal en orden a percibir el 10% indemnizatorio del monto real y total que pagó Corinthians para contar definitivamente con mis servicios de futbolista profesional, esto es, la suma de US$5.000.001.- (cinco millones un dólares americanos) y no sobre los US$500.001.- que pretende o que alegará el Club demandado, ya que entenderlo o aceptarlo así, implica derechamente la configuración de una simulación por parte de Universidad de Chile”.

En esa línea, agregan: “Este entramado contractual que realizó Universidad de Chile, claramente busca perjudicarme en mis derechos laborales, toda vez que la demandada en su ‘lógica y proceder’ buscó destinar el menor monto posible para pagarme como trabajador”.

El problema principal radica en que en julio de 2019 la escuadra paulista debía ejercer opción de compra, que efectivamente se realizó por un monto equivalente a US$ 500.001, que era la diferencia que había quedado. Al respecto, la ley establece que a Araos le correspondía el 10% del valor anterior y no el total de la transacción. El valor correspondiente para el jugador era de US$ 50 mil y no los US$ 500 mil. Debido a lo anterior, Araos decidió demandar al club, exigiendo la totalidad del monto.