Colegios Nocedal: un proyecto educativo que busca entregar educación de calidad a disposición de sectores vulnerables

En el Ciudadano ADN siempre hemos sido fanáticos del trabajo en terreno. Por eso, Cristián Arcos e Isabel Tolosa tuvieron la oportunidad de realizar el programa radial desde la comuna de La Pintana. ¿La razón? Conocer sobre los colegios Nocedal, un proyecto educativo impulsado por la fundación del mismo nombre.

Durante esta semana la Fundación Nocedal se encuentra realizando una colecta y sobre eso nos comentaron Eduardo Cuevas Muñoz, Sub Director Académico del Colegio Nocedal y Gonzalo Esquivel, gerente de marketing de la organización.

El valor social de los colegios Nocedal

Eduardo Cuevas comentó al inicio de la conversación la importancia de la iniciativa educativa, la que catalogó como “un proyecto que llama bastante la atención”, debido a su ubicación. “Sabemos que la comuna de La Pintana está bastante estigmatizada, por lo tanto, llegar acá y encontrarse con un colegio con esta infraestructura no es muy común“, mencionó el Sub Director Académico del Colegio Nocedal.

De ese mismo modo, Gonzalo Esquivel complementó a su compañero y expresó que “lo que se busca hace ya 28 años, cuando partió esto, fue poner a disposición de sectores vulnerables la mejor educación posible que pudiéramos dar”.

Una colecta necesaria

Los colegios Nocedal son de carácter particular subvencionado, y es precisamente por ese motivo que se está realizando una colecta digital para poder financiar esta institución. “Para mantener estos colegios no basta la subvención del Estado. Por eso es necesario este trabajo que hace Gonzalo con su equipo de recaudar fondos de distintas formas, porque esto no se puede perder”, señaló Cuevas, quien antes de ser Sub Director Académico, se desempeñó como profesor de historia.

“Hay muchas cosas que hoy día hacen difícil llevar adelante esta tarea. Pero una de las cosas que a uno lo mantiene y lo retroalimenta es ver la cantidad de niños que hoy son profesionales, no solo del área técnico profesional, que es nuestra área, sino que de otras”, añadió.

“Buscamos un vínculo permanente, estable. Que la gente nos conozca y se entusiasme, que vea que esto es posible y que no por estar en La Pintana o en Bajos de Mena, la gente está determinada. Eso no es así, los talentos se distribuyen de manera normal a lo largo de toda la población. Ejemplos existen en todo el mundo y nosotros conocemos muchísimos”, dijo por su parte Gonzalo Esquivel, gerente de marketing de la institución.

De La Pintana hacia Francia

Geraldine Herrera, es violinista e integrante de la Orquesta Juvenil de La Pintana y se dio un tiempo para poder conversar con Cristián Arcos e Isabel Tolosa en la antesala de la primera gira internacional que hará la agrupación.

“Desde pandemia se empezó a gestionar este proyecto y finalmente se está concretando para este mes. Nos vamos por 15 días, desde el 15 al 28 de noviembre. Vamos a estar dando conciertos en algunas municipalidades y en conservatorios de París y también en la UNESCO, que es nuestro gran concierto de la gira”, compartió la ejecutante musical, quien luego detalló que la Orquesta Juvenil de La Pintana está compuesta por 25 integrantes, todos pintaninos.

“Estamos súper ansiosos y emocionados, trabajando harto en todo el trabajo artístico que se está haciendo para llevar lo mejor en esta gira”, expresó la artista de 25 años, quien relató que sus primeros pasos musicales los dio tocando guitarra a los 9 años, con el profesor Mario Montecinos del Centro Cultural de La Pintana.

Un pintanino viviendo el sueño deportivo

Además de lo cultural, La Pintana es una comuna que destaca en un deporte que tiene adeptos a lo largo del mundo: el rugby. Y bien lo sabe Frank Mendez, exalumno del colegio Nocedal, quien tuvo un rol importante en los Panamericanos de Santiago 2023: fue referee principal de esta disciplina.

“El 2009 salí del colegio. Estudié desde primero básico hasta cuarto medio”, relató Mendez, quien además fue el primer chileno en participar como referee en el deporte que desarrolla.

“Hace un par de años que soy referee profesional, que es un cargo que antes no existía en Chile. El rugby al ser un deporte amateur, no tiene referees profesionales y por la carrera que fui desarrollando, se permitió esa posibilidad para dedicarme 100% a lo que estoy haciendo“, dijo el pintanino.