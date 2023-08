Antonia Torres sobre su nuevo trabajo “Libros Marcados”: “Las vocaciones son inevitables”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la escritora Antonia Torres, quien nos presentó “Libros Marcados”, una obra que aborda la historia del vínculo entre un padre y su hija en un contexto particular y con el sur de escenario.

“Es un libro sobre la relación filial entre un padre y una hija. Pero es un padre poeta y una hija poeta, entonces tiene más connotaciones que las ya complicadas relaciones filiales entre un padre y una hija”, comenzó diciendo al inicio de la conversación la escritora, que actualmente vive en Valdivia.

A lo anterior, Torres comentó que “en el medioevo, los padres heredaban los oficios a los hijos porque eran los aprendices naturales, y hay algo de eso en el libro”.

“Tú ves una casa rodeada de libros; un papá escritor; una casa frecuentada por personajes raros para la época, en dictadura a fines de los 70 e inicios de los 80“, describió Antonia Torres.

Un libro sobre las vocaciones, entre otras cosas

Por otra parte, Antonia Torres se refirió a cómo en su texto se encuentra presente la Ley del Padre de Freud al mostrar una relación dual, con cercanía y conflictos a la par.

“El papá es poeta, un hombre público, y además político. Es todo muy delicado, un campo minado… pero también es muy fascinante“, comentó.

En esa misma línea, la escritora nacional habló sobre cómo a pesar de que la relación entre el padre y su hija pudiera tener ciertos conflictos, de igual manera terminó permeando la disciplina del progenitor hacia su niña.

“Las vocaciones son inevitables. No se puede uno esconder en el closet permanentemente. La vocación de la escritura yo la tuve clara desde pequeña, por lo mismo”, reflexionó.

Antonia Torres, escribiendo desde el sur de Chile

“Es súper difícil”. Así es la manera en que la también periodista describió el hecho de crear historias desde la trinchera regional, quien luego se refirió a la centralización que impera en el país.

“Sigue operando el centro cultural, administrativo y político en Santiago. Yo creo que desde el advenimiento de la democracia en el país, los territorios cobraron otra importancia, pero sigue estando un poco la atención en la capital: están los medios y el poder político y económico”, comentó.

A lo anterior, Antonia Torres agregó que “los escritores y artistas en general, sinceramente, no trabajamos por eso, si no, nos habríamos dedicado a otra cosa… no se gana mucho dinero en eso, pero la gente sigue desarrollando igual sus obras”.

“Tiene esa ventaja: tienes menos vitrina y recursos, pero también una autonomía y una tranquilidad para desarrollar tu obra que no tienes, quizá, en la megapolis”, agregó.