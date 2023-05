Carmen García y nuevo Premio Plagio a la Creatividad Artística: “La idea es legitimar a creadores que han tenido un contradiscurso”

El pasado miércoles 17 de mayo, la Fundación Plagio lanzó un nuevo galardón dedicado a las y los artistas nacionales de gran trayectoria: Premio Plagio a la Creatividad Artística.

Debido a esto, este jueves, Ciudadano ADN conversó con la directora ejecutiva de la organización, la escritora Carmen García Palma, quien explicó el objetivo de este nuevo reconocimiento a las y los autores chilenos.

“El Premio Plagio a la Creatividad Artística busca reconocer a creadores y creadoras que han generado una transformación creativa en la sociedad y en los ámbitos a los cuales pertenece“, explicó la también socióloga.

“La idea es reconocer, legitimar, a creadores que han tenido quizás un contradiscurso o han estado fuera del canon y, sin embargo, han llevado a cabo una carrera artística de más de 20 años”, agregó.

Artes visuales, literatura y cine

En esa línea, la directora de Fundación Plagio detalló que “en esta primera versión vamos a apuntar a artes visuales, literatura y cine, esos van a ser los ámbitos desde donde va a salir el flamante ganador o ganadora”.

Respecto a la postulación de creadores y creadoras para este galardón, Carmen García precisó: “El proceso consiste en que la fundación va a entregar una esquina de nombres al jurado, sin embargo, antes de cerrar esa esquina, vamos a abrir nuestras redes sociales para que la gente también proponga nombres”.

“La idea es que este creador cumpla con los criterios de haber generado una transformación creativa, no haber sido institucionalizado, con esto me refiero, por ejemplo, no haber ganado un Premio Nacional, y que tenga una trayectoria de al menos de 20 años de creación”, complementó.

“Este premio también significa una forma de reconocimiento y que la sociedad también lo reconozca, difundir su obra y darle el espacio que se merece”, sumó la escritora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen García Palma (@elpasajerosecreto)

“Jurado de lujo”

Respecto a quienes serán los encargados de elegir a la o el ganador del Premio a la Creatividad Artística 2023, la directora de Fundación Plagio dijo: “Tenemos un jurado de lujo: Paz Errázuriz, quizás la fotógrafa más importante que tenemos a nivel internacional; Álvaro Bisama, tremendo escritor y gran amigo de la fundación, Soledad Bianchi, que es una gran ensayista y crítica literaria nacional; Norton Maza, un gran artista visual , y yo en representación de Plagio”.

El Premio Plagio a la Creatividad Artística será entregado por primera vez en agosto de 2023 y, como parte del reconocimiento, Fundación Plagio entregará $3.000.000 al creador o creadora reconocida.

Escucha la entrevista a Carmen García en Ciudadano ADN a continuación: