Ana Tijoux sobre su libro “Sacar la voz”: “Fue un parto, un parto bonito”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Ana Tijoux, a raíz de la presentación de su libro “Sacar la voz”, el que ya se encuentra disponible como ebook y edición física en librerías.

“El trayecto de escribir el libro fue muy entrete, con sus durezas y momentos en que me permití llorarlo todo escribiéndolo. Fue un parto, un parto bonito”, comenzó diciendo la autora del material autobiográfico.

A lo anterior, Tijoux expuso que “creo que sería muy aburrido para mí como lectora leer el libro de un cantautor, de un fotógrafo o cineasta en que todo es brillo e increíble”.

“Creo que lo más entrete de un artista es ver los matices, el porqué uno llega a ese lugar. Entonces me permití hacer ese trayecto, porque no quería que fuera un libro de entrevista. Es una batahola la vida”, añadió.

El libre albedrío de Ana Tijoux para escribir su primer libro

Para la artista chilena, el formato libro fue una oportunidad para poder desarrollar una nueva relación con la escritura, la que usualmente aborda desde la composición de letras de canciones. “Me encantó, me pregunté por qué no lo había hecho antes”, confesó.

“Al final me pasaba mucho que hay muchas palabras que a veces no me caben en las canciones porque no me gusta cómo suenan. Entonces, como en el libro no se canta, se deja al libre albedrío de decir lo que uno quiere y todas las palabras que no caben en las canciones”, explicó.

Acto seguido, la icónica exponente del hip hop nacional dijo que “en ese sentido – escribir el libro – fue una cosa de mucha libertad”.

Apuntes personales

A lo largo de su carrera, Ana Tijoux suele ser una persona más bien reservada con su vida privada. Sin embargo, en “Sacar la voz” la artista produce un vómito de emociones.

“La pregunta es por qué la gente no suele hacer eso. Vivimos en una sociedad tremendamente exitista, en la cual queremos mostrar todos los brillos y aplausos, pero se me hizo muy natural hacerlo y ni siquiera me lo cuestioné, si en verdad esta soy yo”, reflexionó.

Una muestra de esta honestidad emocional es la manera en que Tijoux plantea su actitud frente a la ira, la que ella considera como “un accionar”.

“Pienso que la ira, rabia o pasión es una bencina para mí y lo he visto en gente que amo. Como que acciona un montón de cosas”, dijo.