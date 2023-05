Colegio de Mujeres Trigales del Maipo: El proyecto educativo en voces de estudiantes y apoderados

Durante la transmisión especial del Ciudadano ADN desde el Colegio de Mujeres Trigales del Maipo en Bajos de Mena, tuvimos la oportunidad de conversar con Fanny Álvarez, una de las apoderadas de este proyecto educacional.

“Definitivamente, es una oportunidad que uno no podría dimensionar. No estamos hablando solo de excelencia académica, estamos hablando de entrega de valores. De un desarrollo integral en donde no cae el estigma de nacer en Bajos de Mena, sino de tener todas las posibilidades para tomarlas y crecer”, declaró Álvarez.

Educación luchando contra los prejuicios

De acuerdo a Álvarez, el trabajo realizado por el Colegio de Mujeres Trigales del Maipo “va más allá de una escuela”. “Ellos ayudan a que las niñas crean en sus capacidades y no haya espacio para esas etiquetas”, dijo refiriéndose a los comentarios que las personas suelen hacer de la comuna de Puente Alto.

“En definitiva, se les abre el mundo. En cada uno de estos talleres las niñas comparten con personas que sin tecnología no podrían. Entonces, se derriban muchas cosas”, comentó.

A lo anterior, la apoderada se refirió al compromiso que los padres y tutores deben tener a la hora de llevar a sus hijas al establecimiento.

“Nosotros no podemos ir a dejar a una niña a la escuela y pensar que nos la van a devolver armadita, no es tan así. Pero el compromiso da gusto cuando es este nivel de entrega, donde las niñas se educan en un ambiente solidario, de valores, donde se creen capaces de cualquier cosa. Una habla un ratito con ellas y pueden llegar a ser hasta presidentas de Chile”, declaró.

Los sueños de un recreo

Mucho siempre se dice sobre padres y educadores, pero ¿y las niñas? ¿Qué opinan ellas? Durante la transmisión realizada por el equipo del Ciudadano ADN desde el colegio Trigales del Maipo, la palabra fue tomada por las estudiantes.

“Nos gustan las actividades y convivir con las misses. Ellas nos dicen que tenemos que compartir. Por ejemplo, si una compañera no tiene colación y otra sí, hay que compartirle la colación”, comentó una de las alumnas.

Luego, algunas chicas se aventuraron y confesaron qué les gustaría ser de grandes. “A mí me gustaría ser arquitecta”, dijo una de ellas. “Militar“, comentó otra. Pero otra sacó risas porque resultó ser muy conversadora. Debido a aquello, Sandra Zeballos le dijo que quizás quería ser periodista, a lo que ella dijo que no: quería ser abogada.