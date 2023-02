A los 91 años muere Carlos Saura, destacado director de cine español

Carlos Saura, considerado el último director clásico del cine español, murió este viernes a los 91 años. El deceso se produjo en Madrid, a causa de una insuficiencia respiratoria.

Con una carrera que se extendió por siete décadas, Saura se convirtió en un referente del cine de autor europeo. También exploró el género de los musicales e influyó en la cultura latinoamericana, experimentando con los sonidos de México y Argentina.

Su muerte se conoció a un día de los Premios Goya, instancia en la que recibiría el Goya de Honor, que ahora se convertirá en un premio póstumo, según consigna El País. La Academia Española consideró que este tributo se debe a “su extensa y personalísima aportación creativa a la historia del cine español desde fines de los años cincuenta hasta hoy mismo”.

Trayectoria

Carlos Saura es dueño de más de 50 producciones. Entre ellas figuran obras que analizan la España del franquismo. Una de sus últimas entrevistas pertenece a la Cadena SER, en la que habló sobre El rey de todo el mundo, una de sus películas más recientes.

“A mí lo que me parece bonito del cine es hacerlo como lo hago yo, improvisando mucho y valorando cada momento con los actores, cambiando cosas, tratando de estar vivo, no perder la idea de no hay que hacerlo todo exactamente como está escrito en el guion. Se pueden cambiar cosas en función de las interpretaciones, la luz o las coreografías”, comentó Saura en noviembre de 2021.

Comenzó en el mundo del cortometraje a mediados de los 50, hasta que en 1960 estrenó su primera película, Los Golfos. En su filmografía también destacan Cría Cuervos, Bodas de sangre, ¡Ay, Carmela! y Deprisa, deprisa, entre otros. La semana pasada se estrenó en España su última película, Las Paredes Hablan, que narra en lenguaje documental la evolución del arte en las paredes.

Una de sus parejas fue Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin. Hasta su muerte, Carlos Saura estuvo casado con la actriz Eulalia Ramón, también directora de cine.