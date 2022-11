Letra y Música: Grandes shows musicales de la Teletón

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Letra y Música, columna que Ricardo Martínez dedicó a grandes shows musicales en la Teletón, esto ad portas de su edición 2022.

Al ritmo de Garibaldi y su presentación realizada en 1995, el académico de la UDP comentó que a lo largo de la historia del evento solidario ha habido grandes eventos musicales y que dentro de poco se cumplirán 45 años desde su primera versión.

Respecto al primer material de archivo que emitió al aire durante su columna radial, Ricardo Martínez explicó que la presentación de Garibaldi fue en medio del peak de su fama. “Esta banda trataba de imitar la idea de bandas juveniles, pero en versión muy mexicana y latinoamericana con su single ‘La ventanita'”, planteó.

Daddy Yankee en la Teletón 2008

En cuanto a otros shows destacables en la Teletón, Ricardo Martínez desempolvó el candente set que Daddy Yankee desplegó en 2008.

“Era mucho más melódico el reggaetón antiguo que el nuevo, que tiene estas bases automatizadas”, opinó el columnista del Ciudadano ADN, mientras de fondo se podía escuchar “Llamado de emergencia”, hit del puertoriqueño que venía incluido “Talento de barrio”.

Así, en medio de la conversación, la conductora Sandra Zeballos aprovechó de compartir un recuerdo de aquella época. “Para esa Teletón yo estaba en el sector de los camarines y me tocó hacerle una nota. Me metí al camarín y era simpático. Me regaló un perfume porque en ese tiempo estaba lanzándolo. Era súper agradable y sencillo, que es algo que yo después siempre noté en él”, relató.

Los Prisioneros en 2002

Y era que no. El espectáculo que la histórica banda sanmiguelina realizó en la cruzada solidaria en el marco de su regreso a principios del nuevo milenio no podía estar ausente de este recuento musical.

El show estuvo marcado por la interpretación del single “Quieren dinero”, precedido de un discurso ácido realizado por Jorge González, en donde criticó al evento televisado.

“Qué lindo, ¿no? Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, podamos transformarlos en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas… se puede ayudar realmente a los niños”, dijo el otrora líder de Los Prisioneros en aquel momento.