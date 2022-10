Preocupante: Estudio determinó que 9 de cada 10 estudiantes de primero básico no conocen las letras del alfabeto

De acuerdo a un reciente estudio del Centro de Investigación e Innovación de la Lectura de la Universidad de los Andes, 9 de cada 10 estudiantes de primero básico no conocen las letras del alfabeto. A raíz de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con Carolina Melo, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes.

“Son muy lamentables los hallazgos de este estudio. Pero estamos en un momento en que es crítica la toma de decisiones en términos de políticas públicas y las acciones que tomemos de aquí en adelante”, comenzó diciendo la académica.

En línea con lo anterior, Melo añadió que “parece bastante oportuno el poder comunicarlos en este momento en que estamos justamente con la discusión del presupuesto en el parlamento para poder tomar las medidas necesarias”.

¿Cuánto impactó la pandemia en el aprendizaje escolar?

De acuerdo a la investigadora, “claramente estos resultados son terribles, pero ya estábamos bastante mal”. “Los resultados del 2018 con los que nosotros comparamos son un poco mejores, pero tampoco son demasiado mejores”, aseguró.

“Hubo una merma en la pandemia, pero el problema es que ya no veníamos muy bien. Entonces con esta merma quedamos ya muy por debajo por los estándares esperados para los niños en las edades en que están”, planteó.

Respecto a si posible revertir esta situación, Melo explicó que “hay opciones, pero no es tan fácil”. “Si no tomamos medidas radicales e importantes con financiamiento detrás, esto no se subsana solo”, expresó.

La problemática de las brechas de aprendizaje

Por otra parte, la investigadora del Centro de Investigación e Innovación de la Lectura de la Universidad mencionó que “estamos en ese momento pivotante donde las acciones que se tomen ahora van a hacer las que permitan acortar las brechas de aprendizaje o simplemente acrecentarlas”.

“El problema con las brechas de aprendizaje es que en general siguen creciendo. Un niño que le fue peor que a otros niños seguirá empeorando. No es que vayan gradualmente mejorando”, planteó.

¿Y qué medidas se podrían tomar para combatir esta situación? Según la experta, podrían ser programas remediales dentro de las escuelas, financiamientos para mejorar la calidad de la educación parvularia y el trabajo con fundaciones. y privados

“Hay que apoyar a los docentes para que tengan las herramientas para trabajar con los niños de manera más diferenciada”, comentó.