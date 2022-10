Shane Cienfuegos: “Para mí es una decisión política desmarcarse de la feminidad y la masculinidad para poder generar una corporalidad libre”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Shane Cienfuegos, la primera persona adulta en recibir una cédula de identidad no binaria en Chile.

“Con el tiempo une comienza a generar este proceso de consciencia en cuanto a la relevancia que tiene para la comunidad trans y general. Pero fue después del 14 de octubre que vi que salió en todos lados”, comenzó diciendo le trabajadore social y magíster en temáticas de género.

A lo anterior, Cienfuegos añadió que su noticia incluso cruzó fronteras. “Me entrevistaron en chino mandarín con traductor y todo. Quedé impactade, de verdad que sí”, aseguró.

La historia de Shane Cienfuegos

“Yo partí siendo una persona trans desde muy pequeñe. La primera vez que yo conocí la palabra ‘travesti’ fue cuando me lo gritaron en la calle. Yo tenía 9 años”, relató.

En esa misma línea, Cienfuegos agregó que “eso me acompañó el resto de mi vida…no fue algo que yo elegí, fue algo que la sociedad me impuso esa etiqueta”.

“Con el tiempo traté de replicar mucho la estructura de la feminidad: Ser muy mujer, depilada y tantas reglas tan absurdas”, dijo.

Respecto al hecho de ser una persona no binaria, elle planteó que hace una diferencia con el proceso de identidad de género.

“Hay algunas personas lo perciben como una identidad de género. Para mí es una postura, una decisión política desmarcarse de la feminidad y la masculinidad para poder generar una corporalidad libre, sin tener que deberle estereotipos a nadie”, narró.

El tabú cultural hacia las personas trans

Shane Cienfuegos contó que fue entre los años 2013 y 2014 que tomó la decisión de legalizar su identidad a través de sus documentos. “Me topé con una estructura legal, cultural y política en donde no existía nada”, recordó.

“No existía la identidad de género, menos la posibilidad de tener una tercera categoría de género en el carnet”, agregó.

A su vez, elle aseguró que por aquellos no tan lejanos años no había tanta información sobre esta temática. “La única que existía a la mano es que tú colocabas la palabra ‘travesti’ o ‘transexual’ en la internet y lo único que te aparecía era pornografía. No había identidad de género, orientación sexual o expresión. No existía eso”, comentó.

Las muestras de apoyo hacia Cienfuegos

Por otra parte, le activista en derechos humanos se refirió al recibimiento que tuvo luego de hacer pública su obtención de cédula de identidad.

“Me llamó mucha gente mayor. Curiosamente, gente de 60 o 70 años de zonas rurales de Chile, diciendo que gracias por esto porque su hije o niete salió del closet. Me mandaban saludos y querían que siguiéramos avanzando en esto. Eso para mí me nutre”, expresó.

Políticas públicas urgentes

Finalmente, le trabajadore social habló sobre otra realidad de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+: el suicidio y los problemas de salud mental.

“Me intenté suicidar cuando estuve en el colegio Paul Harris de la comuna de El Bosque, a los 13 años”, relató. “Si ya te fracasó el sistema escolar y los compañeres, lo más terrible y por qué guardamos silencio, es que te fracase tu familia”, añadió.

“Estamos en una panorámica diferente hoy. Hay que decirle al Estado que tiene que avanzar en materias de derechos humanos y en políticas públicas. Les estamos dando una recomendación súper concreta: colocar la variable identidad de género dentro del instrumento para hacer el censo y que hagan los análisis estadísticos desde eso”, planteó.

“Sería buenísimo saber cuántas personas trans tienen cuarto medio, cuántas personas trans tienen acceso a la salud o vivienda. Ahí nos vamos a dar cuenta de la violencia estructural y poder generar políticas públicas. Ojalá que Hacienda lo apruebe”, cerró.