100 años en el aire: Memorias de Pirincho Cárcamo, un rockero radial

En el Ciudadano ADN seguimos celebrando el centenario de la radio en Chile. Es por eso que Miguel Davanigno nos trajo una nueva edición de su columna 100 años en el aire, en donde conversó con la leyenda radial Sergio “Pirincho” Cárcamo.

“La primera aproximación de Pirincho Cárcamo a un micrófono fue cantando”, comenzó diciendo Davanigno. Luego fue complementado por el aludido, quien dijo que fue en un programa animado por el columnista del Ciudadano ADN llamado “Calducho”, en Valparaíso.

“Esta voz se decidió dejar de cantar, cosa que hacía muy bien, para ponerse a hablar al micrófono. Fue una decisión muy inteligente y que nos agrada a todos porque tuvimos la oportunidad de tener a un hombre de radio de la categoría de Pirincho Cárcamo”, comentó el columnista.

El hombre icónico de Radio Futuro, comentó que jamás pensó en adentrarse al mundo de las comunicaciones y también comentó la gran influencia de Davanigno. “Jamás pensé en trabajar en radio ni ser locutor. Me gustaba esa forma de comunicación que tenía Miguel y eso sí que me inquietó con el tiempo para comenzar a trabajar”, expresó.

Los inicios de Pirincho Cárcamo en el mundo radial

Pirincho Cárcamo miró hacia atrás y recordó sus inicios en el mundo de los micrófonos. Así relató que iba todos los días a la Radio Chilena, la que consideraba una escuela, por la cantidad de personajes que trabajaban allí: María Pilar Larraín, creadora de la Revista Ritmo; Juan Carlos Gil: Hernán Pereira; y César Antonio Santis.

“Yo iba todos los días porque me había trasladado a Santiago. Mi primo había llegado de Francia y arrendó un departamento, me acuerdo. Me quedé en Santiago y cómo siempre, vagoneta. Me iba todos los días a la Radio Chilena y veía a todos estos improvisadores que para mí eran seres humanos”, relató.

Respecto al estilo disruptivo del equipo de Radio Chilena, Cárcamo comentó que le gustaba mucho más que las maneras más correctas que se estilaban por aquellos años. “Eran maravillosas voces las que había en la radio, pero que no me comunicaban. Eran perfectos, en cambio, Miguel y el resto eran imperfectos”, aseguró.

“Yo dije ‘si algún día yo trabajo en radio, me voy a equivocar todo lo posible para que la gente se sienta de una forma que todos nos equivocamos y que todos somos seres humanos. Por último me va a servir para cuando me equivoque de verdad, nadie se dé cuenta'”, confesó sobre la actitud que tuvo en sus primeros días de trabajo, los que fueron en la desaparecida Radio Minería de Viña del Mar, junto a su amigo Johny Smith.