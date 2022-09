Como cada jueves, Ricardo Martínez nos trajo una nueva edición de Letra y Música. En esta ocasión, el académico de la UDP dedicó su columna en honor al fallecimiento de la Reina Isabel II.

“Yo vi un video del plan del Puente de Londres. Es impresionante el protocolo que tiene esto, la forma en que se suceden los actos y el grado de organización que tiene”, comenzó diciendo el columnista del Ciudadano ADN sobre el accionar inglés a raíz de la muerte de la autoridad.

La Reina Elizabeth II a través de canciones

En cuanto al homenaje de Ricardo Martínez a la Reina Isabel II, la playlist inició con la canción Her Majesty de The Beatles. Mientras el experto musical hablaba sobre la importancia de la longeva portadora de la corona, se sucedieron dos canciones icónicas: God Save The Queen, de Sex Pistols y The Queen Is Dead de The Smiths.

El proto brit pop no podía estar ajeno a la reina, pues The Stone Roses – banda a la que Oasis le debe un montón – también tiene una canción sobre Elizabet II: “Elizabeth, my dear”, perteneciente a su primer LP homónimo.

“Está basada en una melodía muy clásica, inglesa. La canción en su letra es harto, más quisquillosa y más ruda”, comentó el columnista.

Pero no todo fueron canciones únicamente basadas en la Reina Isabel II. Y es que Martínez también aprovechó la instancia para poner Dancing Queen de ABBA.

“Se ve la cantidad que Elizabeth ha significado para la moda, la historia de la música y de las relaciones internacionales. Un montón de cuestiones. La época Isabelina va a ser muy recordada y claro, marca un cierre”, comentó el académico de la UDP.