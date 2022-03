Carolina Pizarro, maquilladora chilena que trabajará en los Premios Óscar, se encuentra en búsqueda de un asistente

En el Ciudadano ADN conversamos con Carolina Pizarro, maquilladora chilena en los Premios Óscar, quien está en búsqueda de un asistente de maquillaje para la noche más importante del cine internacional.

“Me establecí después del 2018 cuando partí en los Óscar pasados con Daniela Vega. Eso fue lo culmine, porque ya había hecho los primeros Golden Globes con ella, los Tiff en Canadá. Desde ahí partió mi manera de internacionalizar mi carrera”, comenzó diciendo la maquilladora nacional que actualmente está avecindada en Estados Unidos, en Nueva York.

La travesía desde Chile a Estados Unidos de Carolina Pizarro

Antes de dar ese paso hacia la internacionalización, Pizarro explicó que en Chile tenía una carrera, “en la que estaba trabajando súper bien”.

“Hacía las revista que hacíamos en el momento en que habían revistas, hacía las campañas de publicidad de las grandes tiendas y trabajaba con rostros en Chile también. Entonces, llegó un momento en que dije, ‘bueno, si está la oportunidad de empezar a viajar y todo, que obviamente metí todas las lucas que tenía en esa situación, empecé a viajar y a viajar, acompañando a la Dani Vega”, explicó.

En medio de sus aventuras, Pizarro relató que empezó a conocer a mucha gente que la motivó a internacionalizarse.

“Empecé a conocer mucha gente entremedio, publicistas y todo, que finalmente me decían: ‘tienes que venirte, tu trabajo es súper bueno’, y eso me empezó a aleonar. Así que en abril de 2018 volví después de los Óscar de ese año a Chile, fui a cerrar el departamento de allá, vendí auto y todo, y les dije, ‘familia, nos vemos’. Y ahí estoy ahora establecida en Estados Unidos”, relató.

Los orígenes de la maquilladora chilena que trabajará en los Premios Óscar

Pizarro reflexionó en torno a sus primeros pasos en el mundo del maquillaje y explicó que todo partió como un hobby, maquillando a las amigas de su madre. “Nunca lo asocié como que eso podría ser una carrera, porque no tenía los conocimientos”, mencionó.

“Empecé a estudiar publicidad, que me encantaba la carrera, trabajaba en sellos discográficos y todo. Y cuando estaba haciendo un magíster en la Universidad Andrés Bello, recuerdo que un profesor me dice, ‘nunca se olviden de los hobbies’. Y ahí empecé con clases de guitarra que no funcionaron, hasta que terminé tomando clases de automaquillaje. Ahí empecé como ‘oye, que entretenido esto'”, relató.

En línea con lo anterior, la maquilladora agregó que en ese momento de su vida comenzó a asistir a maquilladores chilenos que en ese entonces, 2008, atendían a famosos de la talla de Felipe Camiroaga.

“Eso fue mi aprendizaje finalmente. Tuve que renunciar a lo que era publicidad, al sello discográfico y todo eso, y decir, ‘¿sabes qué? me voy a dedicar al 100% a esto, porque tengo mi agenda copada con asistencias. Y así partí: asistiendo a maquilladores chilenos que finalmente son lo que uno más aprende”, aseguró.

El libro de la maquilladora nacional en Nueva York

Carolina Pizarro se encuentra por estos días promocionando la preventa de su libro “Makeup By You”, en donde plasma sus conocimientos dentro de su área de trabajo. Además, cuenta con un detalle especial: aquellas personas que adquieran la preventa, podrán postular a ser su asistente en la ceremonia de los Premios Óscar.

“Makeup By You es un libro que está trabajado con fotógrafos chilenos y americanos. El 50% es trabajo y técnica que enseña un poco el maquillaje y el otro 50% son face charts. Nosotros los maquilladores unas plantillas con caras y sobre eso pintamos, entonces podemos ir creando y diseñando maquillaje”, explicó la artista de la pintura facial.

A lo anterior, la profesional mencionó que “toda la gente que colaboró en el libro es parte de lo que van ganando las comisiones de las ventas”.

Respecto al concurso de los Premios Óscar, Pizarro explicó que si bien el lanzamiento de su libro será el 16 de noviembre, pero que decidieron realizar la preventa a raíz de la ceremonia más importante del Cine mundial.

“Vamos a hacer la preventa ahora, porque justo salió lo de los Óscar y ahí decidimos que podemos incluir este concurso en donde traigamos a alguien a Los Ángeles a asistirme, porque tengo que hacer a 4 personas ese día, entonces necesito asistentes sí o sí. Y quiero que sea alguien de allá”, mencionó.