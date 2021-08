Experto sobre diversidades afectivosexuales: “Es bueno actualizarse en todas estas terminologías”

En el Ciudadano ADN conversamos con el investigador y consultor en Derechos Humanos, Andrés Rivera, respecto a diversidades afectivosexuales.

“Las equivocaciones dentro de estas faltas de conocimiento nos pueden llevar a herir a alguien”, comenzó diciendo el entrevistado.

En esa misma línea, el experto en diversidades afectivosexuales señaló que “es bueno actualizarse en todas estas terminologías, que son un abanico maravilloso de diversidades sexuales que hay”.

Definiciones en torno a las diversidades afectivosexuales

“Todos los seres humanos tenemos orientación sexual e identidad de género”, comentó el entrevistado antes de explicar los conceptos previamente mencionados.

Acto seguido Rivera señaló que “la orientación es hacia donde va dirigido mi deseo sensual erótico, quien me gusta, quien me atrae, mientras que con la identidad de género estamos hablando del sentir más profundo de identificación ya sea femenina, masculina, o no binaria, que puede tener una persona independiente de los genitales que tenga”.

“Una persona puede nacer con pene, pero su identificación puede ser femenina y en ese caso estamos hablando de una mujer transexual o transfemenina. Una persona puede nacer con vulva, pero puede que estemos hablando de un hombre trans o transmasculino. Esto tiene que ver con el sentir de la persona y no con los genitales que esta tiene, y lo que valida el derecho humano es la identidad de género”, añadió.