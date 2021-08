Magdalena, una mujer de La Pintana que ama la música y que sueña con estudiar

En el Ciudadano ADN conversamos con una mujer de La Pintana llena de sueños y de amor por el arte: Magdalena, quien nos comentó sus anhelos en torno a su educación y quien nos compartió su alegría por la transmisión especial que nuestro equipo radial realizó desde su comuna.

“Estoy emocionada. Yo creo que desde esta plataforma estamos mostrando a La Pintana desde otro lado, desde el del esfuerzo, de la solidaridad, cosa que de repente no se muestra mucho”, comenzó diciendo la entrevistada.

A lo anterior, Magdalena agregó que “a veces es necesario que también se reconozca que en La Pintana hay gente de esfuerzo, de trabajo y de solidaridad”.

“A pesar de ser una comuna estigmatizada y pobre, somos capaces de ayudar al otro”, señaló.

Una fanática de la música y del arte

La entrevistada también aprovechó de mostrar su amor por el arte, especialmente por la música.

“Aquí en La Pintana hay mucho talento, no solo en la música urbana, también en la música cebollera que le llaman, la que te deja un mensaje muchas veces la gente no entiende”, explicó.

En esa misma línea la mujer que forma parte de una olla común comentó que “es entretenido saber que hay diversidad en todo ámbito: actoral, teatral y musical. Hay harta gente que se atreve”.

“Si hay un casting para el festival de la voz comunal, la gente se atreve a participar un poco más sin miedo al estigma. Antiguamente nos daba vergüenza salir en un programa de televisión por el hecho de decir ‘soy de La Pintana'”.

Los sueños académicos de Magdalena

Durante la entrevista con los conductores de Ciudadano ADN, la mujer dijo que está preparándose para poder dar la PTU, con el fin de estudiar una carrera.

Cuando fue consultada por lo que le gustaría estudiar ella respondió que “barajando opciones, servicio social. Eso me gustaría hacer como mi mayor sueño”.

“Todos me dicen ‘¿para qué vas a estudiar eso?’, pero es porque aquí en la comuna no hay gente que lo haga por vocación. No hay alguien que te oriente”, dijo Magdalena.