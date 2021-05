Ciudadanas que impactan: Nadia Valenzuela, creadora de las “granjas espaciales”

Como de costumbre, este martes tuvimos una nueva edición de Ciudadanas que impactan, el espacio del Ciudadano ADN en donde conversamos con mujeres que cambian realidades. En esta ocasión, entrevistamos a Nadia Valenzuela, ganadora del Premio Mujer Impacta de la Región de La Araucanía en 2018 por su proyecto de granjas espaciales.

Nadia es profesora de Ciencias Naturales y trabaja en Angol, en el colegio Lucila Godoy Alcayaga, en donde tiene un alumnado proveniente principalmente de lugares vulnerables.

“Hace 16 años soy profesora y siempre he trabajado en contextos de extrema vulnerabilidad social. He tenido la oportunidad de migrar a otros lugares, pero no puedo dejar solos a mis niños. Desde esa vereda estoy generando cambios”, partió relatando la entrevistada, quien luego explicó su proyecto científico enfocado en estudiar la agricultura en otros planetas, como Marte.

“Es un proyecto que consiste en experimentar con semillas en la tierra y averiguar cuáles funcionan cuando le alteras el eje de la gravedad. De esa manera uno podría averiguar cómo reaccionarían estas semillas cuando se hagan expediciones al espacio. Estamos preparando el camino para transformar Marte”, mencionó con harta emoción en su voz.

A la entrevistada se le preguntó qué cosas le gustaría plantar en el Planeta Rojo, a lo que ella respondió: “Principalmente soy muy amante de las legumbres, de los porotos. Si estamos pensando en algún tipo de cultivo para las personas del futuro, necesitamos que tengan un gran acceso a vitaminas y minerales… y qué mejor que las legumbres para eso”.

La docente también relató cómo es su labor educativa en contextos donde existe alta vulnerabilidad.

“Es super interesante. Trabajo con niños de primer y segundo ciclo y siempre hay que estar generando emoción en sus cerebros, sorprenderlos al día a día. Ponerte una peluca o nariz de payaso, usar una aplicación de internet que te ponga algún filtro, porque los niños todavía creen en la magia”, aseguró Valenzuela quien además agregó que en el caso de los niños que no se pueden conectar a las clases online, ella va a sus casas de manera presencial a dejarles el material didáctico, vestida con pelucas, narices o zapatos de payaso.

Finalmente Valenzuela también comentó que está construyendo un observatorio en su propia casa, para “acercar el espacio exterior a la comunidad a través de un telescopio”.

Puedes escuchar la entrevista entera en el audio adjunto de la nota.