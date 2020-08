“Chile Resiste”: fotógrafo nacional fue uno de los ganadores de concurso mundial por imagen del estallido social

View this post on Instagram

Protesters protect themselves with a shield from water cannon used by the Special Police Forces during protests in Chile. November 11th. PHOTO: JAVIER VERGARA . . Manifestantes se protegen del carro lanza agua (guanaco) de FFEE de carabineros durante la cuarta semana de protestas en Chile. Noviembre – Santiago, CHILE. FOTOS:JAVIER VERGARA. All rigths reserved.