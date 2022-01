Daniel Innerarity, filósofo español: “Boric está en una mejor situación de abordar las transformaciones que Chile necesita”

Ciudadano ADN conversó con el español Daniel Innerarity, filósofo, ensayista y uno de los intelectuales más influyentes de Europa, sobre la pandemia, el proceso constituyente, el futuro gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, en el marco de su participación en el Congreso Futuro 2022, donde expondrá sobre la Pandemocracia, título de su último libro.

Innerarity expusó que la pandemia del covid-19 “nos ha puesto a prueba. Por un lado, en la capacidad de los gobiernos de gestionar un asunto de tanta complejidad. Y por otro, la capacidad de las sociedades de transformarse”..

“Yo creo que la pandemia nos ha dado una fortísima sacudida. El cambio tiene que ver con la modificación de nuestros modos de conducta, en la formación de gobierno, en la modalidad de nuestra producción económica, entre otros”, agregó.

El rol del Estado

En cuanto al rol del Estado, Innerarity sostuvo que “la figura de un Estado que protege a la gente ha sido reivindicada, y eso lo hemos visto en todos los países del mundo”. Aunque advirtió que “al mismo tiempo, la figura de un Estado que soberanamente decide sobre el futuro de las personas, ha sido cuestionada”.

Lo anterior debido a que “vivimos en sociedad con personas que son muy conscientes de sus derechos y porque ese Estado está en un contexto global y se ve obligado a colaborar con otras instituciones y Estados y aquí pienso que nos ha pillado mal preparados”.

En tanto, el ensayista afirmó que “mientras no esté vacunado todo el planeta, habrá lugares del mundo donde el virus actúe de una manera impredecible y generará nuevas variantes y por tanto, nos volverá a amenazar”.

“Esta idea de ser consciente, de que estamos en una empresa colectiva y que nos salvaremos con una estrategia de colaboración, es tremendamente importante”, añadió.

Analizando la libertad

Si hablamos de pandemia, unos de los puntos de más debate ha sido el concepto de libertad, el cual fue abordado por Daniel Innerarity, quien declaró: “A mi me preocupa especialmente que concepto de libertad tenemos, que para algunas personas del mundo, esa libertad pareciera que incluye el derecho a contagiar a los demás”.

“La libertad es una facultad humana que no puede poner en peligro la libertad de los demás. No tiene sentido que yo sea libre y los demás no lo sean”, sentenció.

Respecto a los antivacunas o negacionista de la pandemia, el intelectual español esgrimió: “Como filósofo me apasiona tratar de entender que pasa por la cabeza de estas personas, no solamente en el ejercicio de su libertad de no querer vacunarse, sino que consideran que todo esto tiene una explicación conspiranoica, como sí hubiera una superinteligencia tramando una manipulación”.

Aún así, advirtió que “me parece una mala estrategia el desprecio a aquellos llamados negacionistas, no porque les quiera dar la razón, porque evidentemente no la tiene, sino porque en una sociedad democrática es importante entender que hay detrás de eso y es obligación de los gobernantes trabajarlo para que este tipo de situaciones se corrija”.

En miras al proceso constituyente

Daniel Innerarity comentó el proceso que vive Chile en busca de escribir una nueva Constitución y comentó: “Estoy muy ilusionado y expectante con lo que allí pase. Creo que es un momento de gran ilusión, porque se produce en un periodo en la historia de la humanidad que han emergido realidades nuevas”.

“Yo miro con una cierta envidia. Ya quisiera yo que en España o Europa, tuviéramos una oportunidad donde se abriera una caja de Pandora constituyente, para debatir sobre la forma de gobierno y la convivencia democrática”, complementó.

Para finalizar, Innerarity se refirió al futuro gobierno de Gabriel Boric y dijo: “Boric y el futuro gobierno están en una mejor situación de abordar las transformaciones que Chile necesita”.

Y agregó que “los chilenos y las chilenas están frente a una oportunidad muy interesante de dar un efectivo adiós al neoliberalismo”

En vista a la colaboración de Boric con otros partidos de fuera de su coalición, como el Partido Socialista, el filósofo comentó: “Me parece una medida muy inteligente. Vemos un movimiento que venía a sustituir a toda la izquierda y con el paso del tiempo se dio cuenta que tenía que compartir territorio, no solamente con la izquierda, sino que con otras fuerzas políticas”.

¿Cuándo y cómo puedo ver la charla de Daniel Innerarity en Congreso Futuro 2022?

Daniel Innerarity, filósofo español y uno de los intelectuales más influyentes de Europa, expondrá sobre su libro Pandemocracia, este miércoles 19 de enero a las 18 horas en el Congreso Futuro 2022, el cual puedes seguir a través del siguiente link.