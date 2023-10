Iron Maiden en Chile: cuál es el precio de las entradas y cuándo se ponen a la venta

Luego de varios rumores y especulaciones, finalmente fue durante la jornada de este viernes 27 de octubre que la banda de metal Iron Maiden confirmó su décima visita a Chile, la que se concretará nada menos que en el Estadio Nacional el 27 de noviembre de 2024.

Y aunque falta más de un año para el concierto de Iron Maiden en Chile, los fanáticos ya se preguntan cuándo se pondrán a la venta las entradas y cuál será el valor, información que ya está disponible y que te contamos a continuación.

Cuánto vale ver a Iron Maiden en Chile 2024

En concreto, las entradas para ver a la Dama de Hierro de regreso en el país van desde los $35 mil a los $150 mil dependiendo de la localidad a la que se quiera acceder, valores a los que hay que agregar el cargo por servicio de la ticketera.

Además, como es usual en la banda, no hay distinción en la ubicación cancha, por lo que todos los que adquieran entradas para ese lugar definirán qué tan cerca estarán del escenario simplemente por la hora en la que lleguen al Estadio Nacional.

Las entradas para Iron Maiden en Chile estarán en preventa con un 20% de descuento para los clientes de un banco y una compañía telefónica el próximo martes 31 de octubre al mediodía, mientras que la venta general comenzará el jueves 2 de noviembre a las 12:01 horas, todo a través del sistema Ticketmaster.cl.

Sobre la gira, el líder de la banda británica, Steve Harris señaló que “estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más! En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos en 2024″.

Con su visita en noviembre de 2024 Iron Maiden completará 10 visitas al país, mientras que hasta ahora, Chile es el único país de Sudamérica confirmado por la banda en su gira The Future Past World Tour, que también los tendrá en Estados Unidos y Canadá.

Revisa aquí el anuncio de la banda: