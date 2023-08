Carly Rae Jepsen confirma primer visita en solitario a Chile: cuándo será el concierto y cómo comparar entradas

¡Vendrá a Santiago! La cantante canadiense Carly Rae Jepsen confirmó su primer concierto en solitario en Chile, en donde presentará su nuevo álbum The Loveliest Time.

Tras participar en el programa de talentos “Canadian Idol” en el cual alcanzó el tercer lugar, la artista logró un año después su primer disco llamado Tug of War” alcanzando una importante notoriedad a nivel local.

Pero fue tres años después, con el single Call me Maybe que la cantante explotó a nivel internacional, llegando al primer lugar de las listas musicales en gran parte del mundo.

La canción formó parte del segundo disco de Carly Rae Jepsen llamado Kiss, el que fue editado en el 2012.

El éxito de esa canción y este disco, trajo una sacudida tan grande a la vida de Jepsen, que la cantante decidió alejarse del rápido estrellato obtenido y decidió quedarse en Broadway para dedicarse a la actuación. Años más tarde, regresó con su álbum Emotion (2015) a los cuales siguió posteriormente Dedicated (2019) y The Loveliest Time (2022).

¿Cuándo vendrá Carly a Chile?

Ahora, Carly Rae Jepsen decidió emprender un tour que la traerá a Sudamérica y los fanáticos y fanáticas de Chile podrán disfrutar finalmente de su música en vivo.

En concreto, la intérprete de Run Away With Me visitará el país el martes 28 de noviembre en el Teatro Coliseo, en Santiago.

Respecto a la venta de entradas, los boletos ya están disponibles a través del sistema Puntoticket.