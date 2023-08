Pet Shop Boys en Chile: Cuándo es y dónde comprar los tickets para el show

Este lunes se confirmó el regreso de Pet Shop Boys a Chile. El dúo británico presentará su espectáculo Dreamworld the Greatest hits Live.

La fecha pactada es el próximo 29 de noviembre en el Movistar Arena. Es su quinto encuentro con el público chileno, ahora con un show que ya recorrió parte de Europa y Reino Unido.

En tanto, las entradas estarán disponible desde este viernes 11 de agosto desde las 10:00 a través del sistema Punto Ticket.

Se trata de un ansiado espectáculo por parte de los adeptos de pistas como It’s a sin, West end girls y Always on my mind gestadas en las mentes de Neil Tennant y Chris Lowe.

“Pet Shop Boys están encantados de confirmar que traerán #Dreamworld a Santiago de Chile”, añadieron esta jornada en sus redes sociales.

Pet Shop Boys are delighted to confirm that they will be bringing #Dreamworld to Santiago de Chile on 29th November 2023! Tickets will be available from Friday, 11th August 10am local time. Link below.https://t.co/dHsFtgnB2X pic.twitter.com/8SCUhiZz0c

— Pet Shop Boys (@petshopboys) August 7, 2023