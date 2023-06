Evanescence vuelve a Chile: banda encabezará festival Milenia 2023

Este jueves se confirmó el retorno de la banda Evanescence a Chile tras seis años de ausencia en territorio nacional, luego de su último paso en 2017.

La agrupación liderada por Amy Lee será parte del Festival Milenia junto a los estadounidenses de Candlebox, evento que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre en Espacio Riesco.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo en el país esta instancia musical, que de acuerdo a su producción, en los próximos días habrá más artistas por anunciar.

Evanescence vuelve a Chile tras su última presentación en el Movistar Arena en 2017, y esta vez, retornan acompañados de su álbum “The Bitter Truth” estrenado en 2021.

Por su parte, de acuerdo a lo recogido por Futuro, Candlebox, liderados por su vocalista Kevin Martin, vienen a Chile a celebrar 30 años de existencia en su gira “30 Years American Made” y tendrán nuevo álbum bajo el brazo.

La venta de entradas para el Festival Milenia comenzará este martes 4 de julio a las 11 horas por el sistema Puntoticket.

We told you one more country was coming 😉 CHILE!! 🇨🇱 Can’t wait to come play at Milenia festival this fall in Santiago! Tickets go on sale Tuesday at 12pm CLT. More acts to be announced soon! pic.twitter.com/wtq9fcmNFh

— Evanescence (@evanescence) June 29, 2023