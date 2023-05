La leyenda vuelve al país: Roger Waters regresa a Chile este 2023

¡Es un hecho! Una de las leyendas de la música mundial vuelve al país: Roger Waters confirmó este viernes su retorno a Chile este 2023.

Esta será la quinta vez del artista en el país, luego de sus shows en 2002, 2007 (con The Dark Side of the Moon), 2012 y 2018, todos conciertos repletos en el Estadio Nacional.

El ex Pink Floyd siempre causa efervescencia entre sus fanáticos, y debido a eso, tras los rumores de una vista a Brasil levantado a fines del 2022, un show del británico en el país comenzó a sonar fuerte en redes sociales, y hoy es una realidad.

¿Cuándo es el concierto?

De acuerdo a lo detallado por la productora DG Medios, Roger Waters vuelve a Chile este 25 de noviembre, con un show en el Estadio Monumental de la comuna de Macul.

Respecto a la venta de entradas, se informó que existirá una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank o afiliados a la Caja Los Héroes, este 9 mayo a las 11:00 horas en Ticketmaster. En tanto, la venta general dará inicio el 11 de mayo a las 11:01 horas.