Kc And The Sunshine Band en Chile: banda se presentará en Gran Arena Monticello con todo el ritmo de los años 70

KC and the Sunshine Band vuelve a Chile con un show en Gran Arena Monticello el próximo domingo 30 de abril a las 21:00 horas, para hacer bailar al público con éxitos como Get Down to Night, Keep it comin´love, I´m your boogie man, entre otros.

Los estadounidenses, que iniciaron su carrera musical el año 1973, se mantienen vigentes hasta la actualidad y cuentan con ventas de más de 100 millones de discos, nueve nominaciones a los Grammy, tres premios Grammy y un American Music Award, posicionándolos como una de las agrupaciones más progresistas de los 70 y se le atribuye haber cambiado el sonido de la música pop moderna.

La banda lanzó su último sencillo, Movin’ Your Body el 2 de junio de 2017 escrita por el fundador, Harry Wayne Casey (KC), la canción impactó en el Billboard Dance Chart en el número 46, lo que le dio su cuarta lista consecutiva de Billboard Dance.

“Con toda la tensión del mundo en este momento, quería escribir una canción para ayudar a la gente a escapar y dejar atrás sus preocupaciones”, dijo Casey. “Quiero que la gente suba a la pista de baile como lo hicimos en los viejos tiempos y todavía lo hacemos hoy”, agregó.

Las entradas para el show de KC and the Sunshine Band en Chile se pondrán a la venta por el sistema Topticket.cl.