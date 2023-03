Pettinellis se suman al Lollapalooza Chile 2023 tras baja de Willow

La tarde de este miércoles, a menos de 48 horas de que de inicio el Lollapalooza Chile 2023, la organización del evento musical internacional anunció que la banda de rock nacional Pettinellis, se presentará en el evento ante la bajada de la estadounidense Willow.

La artista e hija de Will Smith, tenía programado su show en la instancia el sábado 18 de marzo y fue ella misma quien informó que no participará del festival.

“Debido a circunstancias imprevistas no podré presentarme para mis fans en Sudamérica y México. Espero volver muy pronto”, expuso Willow vía Twitter.

Due to unforeseen circumstances I won’t be able to perform for my fans in South America and Mexico. I hope to be back really soon.

— WILLOW (@OfficialWillow) March 15, 2023