Ya cada vez se hace menos la espera para el concierto en nuestro país de Calvin Harris, DJ que se presentará el próximo 25 de febrero en la capital.

Con un concierto al aire libre en el Espacio Riesco, el escocés promete hacer vibrar y llenar de nostalgia a sus seguidores más fieles con éxitos como Summer, I Need Your Love y Slide.

Como si fuera poco, Harris no se presentará solo en nuestro país, ya que invitó a participar como teloneros a dos grandes DJs internacionales: Marc Kinchen y Tyson O’Brien, quienes serán los encargados de preparar el ambiente previo al show.

Más DJs invitados

El DJ Marc Kinchen es un conocido productor y remezclador norteamericano que alcanzó la fama con temas como Always y Love Changes. Fue número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con Look Right Through y recientemente fue confirmado como uno de los invitados a la próxima edición de Coachella.

Por su parte, Tyson O’Brien es un destacado DJ australiano que ha recorrido los principales escenarios del mundo mostrando su música en plena expansión. Durante 2022 participó en los festivales Ushuaia Ibiza, X World, Dream Machine, entre otros.

Este concierto, es el primero en Chile en tener a una cabeza de línea con la trayectoria y magnitud de Calvin Harris. Por el momento, aún quedan entradas disponibles en PuntoTicket.