El próximo 30 de abril del año 2023, se realizará en el Estadio Santa Laura el festival Masters of Rock. La primera edición de este evento en Chile, en el que estarán bandas que han hecho historia, como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row. Todas legendarias agrupaciones que serán parte de un line up inédito en el país.

Y para este concierto de exitosas bandas rockeras, la agrupación que liderará la cartelera, será Kiss. Los músicos neoyorquinos con 50 años de una trayectoria llena de logros y galardones, vuelven a Chile con su extravagante estilo y su icónica propuesta musical. Prometen robarse el show con los hits que han liderado rankings en los cinco continentes.

Mientras que, otra banda con más de 50 años de existencia, que se hará presente en la primera edición de este festival, es Deep Purple. La agrupación británica que es considerada una de las precursoras del hard rock y el heavy metal, interpretará los sencillos que la han hecho reconocida en todo el planeta.

Esto, además de que Deep Purple tocará las canciones de sus nuevos álbumes Extras: The Now What?! B-Sides and Bonus Songs y Extras: The Infinite B-Sides and Bonus Songs.

Scorpions, Helloween y Skid Row

A su vez, y directo desde Alemania, llegará Scorpions. La banda europea con también más de cinco décadas de trayectoria, volverá a Chile tras varios años. Y, junto con encontrarse en plena vigencia para tocar sus más grandes éxitos, igualmente buscará llevarse los aplausos de sus fans con los temas de su último disco Rock Believer (Deluxe).

Por otra parte, también estará Helloween, otra banda alemana que contará con el regreso de Kai Hansen (guitarra y voz) y de Michael Kiske (voz). Sin olvidar, que este line up del festival es completado por Skid Row, la banda que en los años 80 y 90 la rompió, presentará su nuevo álbum The Gan’s All Here, en el que debutó su nuevo vocalista Erik Grönwall.

Cómo adquirir las entradas

Los tickets para Masters of Rock podrán adquirirse desde el 16 de diciembre a las 11:00 horas, exclusivamente en PuntoTicket. Además de que, habrá un 20% de descuento durante las primeras 48 horas o hasta agotar stock.