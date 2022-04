Kiss firmó el Paseo de las Estrellas del Movistar Arena de Santiago

Este 19 y 20 de abril tuvieron lugar sendos conciertos de la agrupación de rock Kiss, en el Movistar Arena de Santiago. Los shows correspondieron a su última gira, “End Of The Road World Tour“.

Los conciertos de Kiss en Chile se dieron luego de la reactivación de shows masivos en el país. Por esa misma razón, se desarrollaron con un estricto protocolo anti covid-19.

Con localidades agotadas, la banda puso a rockear a sus fanáticos en una nostálgica despedida. Tocaron temas como Shout It Out Loud, Say Yeah, Calling Dr. Love y Black Diamond.

Y para cerrar con broche de oro, Kiss fue homenajeada con un espacio en el Paseo de las Estrellas del Movistar Arena.

Las palmas de Kiss en el Movistar Arena de Santiago

Fue la misma agrupación quien publicó en Twitter una foto de su respectiva estrella en el Paseo de las Estrellas del Movistar Arena de Santiago. Esta quedó marcada con el molde de las manos de los integrantes de Kiss: Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer.

Firmada por los integrantes de Kiss, la estrella de la agrupación quedó inmortalizada en el Paseo de las Estrellas del Movistar Arena.

La foto publicada por Kiss en Twitter generó inmediatas interacciones. En solo minutos, acumulaba casi mil likes junto a varios retuits y comentarios de fanáticos de la mítica banda.

Este Paseo fue inaugurado en noviembre del año 2012 y está abierto al público que asista a eventos en el recinto del Parque O’Higgins.

En esa oportunidad, los primeros en dejar su marca fueron los locales Mario Mutis, Carlos Cabezas, Juanita Parra, Francisco Bosco y Claudio Parra, casi todos los integrantes de Los Jaivas.