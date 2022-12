Con Mike Patton usando camiseta del “Chupete” Suazo: así se vivió el Knotfest 2022 en el Estadio Monumental

Este 11 de diciembre se llevó a cabo el festival de rock y metal, Knotfest Chile 2022, el cual ocurrió bajo el alero de dos escenarios: Knot Stage y Circus Stage, ubicados al interior del Estadio Monumental.

El festival comenzó con todo en las dependencias de Colo Colo, aunque con algunas bajas importantes: nada más ni nada menos que los chilenos Rama y Weichafe. Según constató Futuro.cl, la baja de los grupos nacionales se provocó luego de que el manager de Slipknot (creadores del festival) revisara los tiempos asignados a cada número, solicitando la baja de las presentaciones sin otro motivo.

En concreto, fue Vended quien abrió el Knotfest Chile 2022 a las 14:00 horas. Luego, fue el turno de los chilenos Tenemos Explosivos, para después dar el paso a Sepultura, Trivium y Bring me the Horizon.

Mr.Bungle y Mike Patton liderando con polera de “Chupete” Suazo

Mike Patton, vocalista de la banda Mr. Bungle, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Quien hace unos días se presentó vistiendo un poncho negro y cantando Gracias a la Vida de Violeta Parra, volvió a demostrar el cariño que tiene por Chile, ahora homenajeando al futbolista Humberto “Chupete” Suazo, mientras interpretaba Eracits (2020), Hell Awaits (1985), y Raping your Mind (2020).

Durante su presentación en el Monumental, Patton vistió la camiseta del jugador, recordando el camino de la Roja a Sudáfrica 2010, instancia en la que el deportista que se convirtió en goleador de las eliminatorias y una pieza clave para el entonces entrenador, Marcelo Bielsa.

Pantera: un conectado y enérgico Phil Anselmo

A pesar de la lamentable baja de Rex Brown, quien no pudo asistir al festival debido a que se contagió de COVID, volando directo desde Bogotá, Colombia, a Estados Unidos a hacer cuarentena, la banda liderada por Phil Anselmo cumplió con el público atestado de calor, quienes en ningún momento dejaron la euforia del regreso de los norteamericanos.

La presentación de los intérpretes de A New Level (1992) cumplió con la expectación de los asistentes, quienes además de enterarse sobre la marcha de la ausencia de Brown, se encontraron con otra “sorpresa”: un Phil calmado, conectado, y a la altura enérgica que el público solicitaba, entre desatados mosh que se vivían en el sector de cancha.

De todas formas, ante la ausencia de Rex, la banda realizó el show con un dejo de nostalgia por la falta del músico, pero con la compañía impecable del bajista Derek Engemann de Cattle Decapitation, quien también es parte de Philip H. Anselmo and the Illegals y Scour, por lo que el paseo por 5 minutes alone (1994), Planet Caravan (1994), Walk (1992) y Cowboys for Hell (1990) fue bien recibido.

Judas Priest y Slipknot como broche de la jornada

Tras la energía de Pantera, fue el turno de Judas Priest, quienes al mando de Rob Halford llegaron al escenario del Monumental a exponer sus grandes éxitos, tales como Turbo Lover (1986), Steeler (1980), Painkiller (1990), Breaking the Law (1980) y Living After Midnight (1980).

Con un Halford sobre una moto en la mitad de la presentación y un público que seguía exigiendo la entrega de las bandas presentes, Judas Priest dejó todo en el escenario en un espectáculo con un sabor diferente, pues arribaron al país justo después de haber sido inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la clase 2022 de la institución, y por supuesto, bajo el ambiente de celebración de los 50 años de trayectoria metalera de la banda.

Si ya estaba todo caluroso y desatado, lo de Slipknot elevó la temperatura del Knotfest Chile en un cien por ciento. Era de esperar que la banda creadora de la instancia de metal dejara todo sobre el escenario, lo que se vio representado por sus potentes temas Before I Forget (2004), Dead Memories (2008), Custer (2014), Sulfur (2008) y Surfacing (1999), además de un comunicativo Corey Taylor, quien se lució con sus intentos de español.

“Mi meta es poder venir, y hablar con ustedes en perfecto español de inicio a fin” dijo Corey en un momento de la presentación.

Lo especial de la jornada, es que el Knotfest es un festival creado por y para Slipknot, quienes pudiendo darse todas las licencias, deciden ser anfitriones amenos y complacientes, proponiendo una jornada que se considera como una oportunidad para poder saldar deudas con grandes estandartes del metal y rock pesado.