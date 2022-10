Recrean por primera vez el “Delicate Sound of Tunder Celebration Tour” de Pink Floyd en Chile

El 10 de diciembre a las 21:00 horas será el concierto “Delicate Sound of Thunder Celebration Tour”, que llega a Chile de manera inédita para recrear el show con piezas internacionales originales que fueron parte del energético álbum doble en vivo que da nombre al espectáculo que aterriza en Santiago.

El show trae históricas figuras del universo floydiano, reunidas después de 30 años: las coristas Marchan Taylor, Durga McBroom y Lorelei McBroom, junto al destacado multiinstrumentista Scott Page (Supertramp, Toto, Pink Floyd), quienes -en su momento- junto a David Gilmour y Nick Mason, marcaron en 1988 el regreso de Pink Floyd a los escenarios luego de la partida de Roger Waters y retorno de su tecladista Richard Wright.

El evento contará con un montaje pensado para recrear el espíritu que imprimió Pink Floyd a la gira con la puesta en escena de luces y sonido que deslumbró a una generación con la altísima calidad musical, de efectos láser, pantallas de alta definición y el característico circulo “Mr Screen” que llevan al público a revivir la mística de la banda en vivo a través de un concierto lleno de magia junto a las canciones más insignes de Pink Floyd como “Shine on your crazy diamond”, “Learning to fly”, “Time”, “Wish you were here”, “Money”, “Us and Them”, “Confortably numb”, entre otras, que hacen de este show una reunión imperdible que celebra una de las obras más aclamadas en el universo de grupo inglés.

Durga McBroom, corista de Pink Floyd, comenta así el show que viene en Chile: “Todos nosotros hemos continuado cantando, tocando y actuando desde nuestro tiempo con Pink Floyd. Así que todos hemos seguido mejorando cada vez más. Este es un espectáculo único, y nunca antes habíamos tenido esta formación en particular en ninguna parte del mundo. ¡En realidad es bastante histórico! ¡Y te prometo que ahora rockeamos más duro que nunca!”

Una experiencia llena de emoción con imágenes que intervienen los sentidos y es considerada como uno de los mejores montajes realizados por una banda de rock, que llega a Chile el 10 de diciembre para llevarse a cabo en el nuevo sitio de encuentros para la música, Basel Venue, ubicado en el Mall Independencia. Un espacio que cuenta con la última tecnología para este tipo de espectáculos y que entrega al asistente toda la comodidad y seguridad necesaria para disfrutar del evento que resulta un sueño esperado por muchos fanáticos de Pink Floyd de todas las generaciones, de Chile y el mundo.

“Cada vez que tengo la oportunidad de actuar con mi hermana y mis viejos amigos es genial, ¡porque realmente nos amamos y nos encanta actuar juntos! Por cierto, esta es la primera vez que Machan y Lorelei comparten un escenario juntos desde nuestros primeros shows con Pink Floyd en 1987 en el Omni en Atlanta, por lo que esto es muy especial”, explica Durga.

El recinto cuenta con más de mil estacionamientos y en el entorno del Mall Independencia hay diversos restaurantes y lugares para esperar el concierto.