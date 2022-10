Palmenia Pizarro, figura influyente de la música chilena: “Corregí mucho a la Mon Laferte cuando me mostró sus canciones”

En el Ciudadano ADN tuvimos el honor de poder conversar con Palmenia Pizarro, leyenda viviente de la música nacional, quien celebrará sus 60 años de trayectoria con un gran concierto este 23 de octubre.

La voz de “Cariño malo” lleva 3 años alejada de los escenarios, por lo que esta presentación posee un carácter especial.

“Mientras duró la pandemia yo me cuidé y no salí. Eso te quita el movimiento de tu cuerpo, entonces estoy haciendo clases de gimnasia y estoy con mi profesor de canto, Álvaro Silva, que me ayuda a que la voz esté plena”, comenzó diciendo la artista.

Los invitados de Palmenia Pizarro

Como no se cumplen 60 años todos los días, Palmenia Pizarro contará con algunos invitados para celebrar.

“Está un amigo mío que es un gran cantautor nuestro, Buddy Richard. También está José Alfredo Fuentes, ‘el Pollo'”, adelantó la artista sobre las sorpresas que habrán en el concierto.

Otra artista que también se sumará al gran show de Palmenia Pizarro será Denisse Malebrán, icónica vocalista de Saiko. “Ella defendió mis canciones en un concurso y siempre dijo ‘yo quiero un homenaje para ella'”, aseguró.

Recuerdos con Mon Laferte

Palmenia Pizarro ha sido una figura totalmente influyente para una innumerable cantidad de artistas nacionales. Entre ellos, la popular Mon Laferte.

“A la Mon la tuve conmigo a los 15 años, cuando era una niña todavía, para que me cantara una canción que le hice a mi pueblito San Felipe y al pueblito de El Almendras, que es donde me crié”, relató.

En línea con lo anterior, la destacada artista añadió que “le enseñé la interpretación de la canción, la tuve 3 días en mi departamento y le regalé un vestido”.

“La corregí mucho a la Mon cuando me mostró sus canciones. Le dije ‘cuando cantes estas canciones, hazlo bien fuerte y gritado, porque te estás defendiendo de un amor ingrato. Cuando le escuché la canción gritando ‘No, no, no’ fue un orgullo bien grande para mí. Fue una buena alumna”, recordó.