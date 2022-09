Priscilla Presley y Elvis Sinfónico: “Su sueño era ir de gira a lugares como Sudamérica, y con este show cumplo eso”

El legado de Elvis Presley se vivirá en modo sinfónico esta semana en nuestro país. Tras cambios de agenda, el espectáculo finalmente se verá el miércoles 28 de septiembre en el Teatro Caupolicán y contará con Priscilla Presley como anfitriona. La viuda del cantante ya había estado en nuestro país, cuando el mismo evento se montó a fines de abril de 2018 en el Movistar Arena.

“Hemos hecho un show antes en Chile, y fue fantástico. Tenemos a Damian Mahler, que es nuestro conductor, un joven que ha hecho un trabajo fantástico. Está tan lleno de vida, puedes ver su amor por la música y eso resuena con la audiencia, lo logra comunicar al público. Ha sido maravilloso presenciar verlo dirigir la orquesta”, señala Priscilla Presley respecto a este regreso a Chile.

¿Qué esperar del concierto? “Se tocarán clásicos como Burning Love, Love Me Tender y otros éxitos, también Blue Suede Shoes, If I Can Dream. Estoy tan orgullosa de ser parte de eso y volver con el show. Será maravilloso verlo nuevamente. Les pido a los que no fueron a verlo la vez anterior que ahora lo hagan, y a los que ya fueron que regresen. No sé cuánto tiempo más seguiremos haciendo esto”, asegura.

Priscilla Presley ahonda en sus instantes preferidos del show. “Mi momento favorito es ver al público responder a las canciones, el verlos entretenidos escuchando y viendo a Elvis en el escenario, el que vean la dicha que siempre tuvo en el escenario. Ver al público es una dicha para mí, siempre me asombra. Sabemos que Elvis nunca pudo presentarse fuera de Estados Unidos. Su sueño era ir de gira a Europa, a Sudamérica y a otros países. Llevo este show para cumplir ese sueño”, asevera.

Elvis Presley, por su viuda Priscilla

¿Y su era favorita del rey del rock and roll? Priscilla Presley se explaya: “Vi su evolución, cuando partió ya era grande porque la gente nunca lo vio sus presentaciones. Y cuando volvió fue creciendo con su público. Fue una alegría para mí el ser testigo de cómo crecía. En los 60 solo hizo películas, y en los 70 tenía la libertad de cantar en un escenario y de ir de gira. Me encantaba ver la felicidad que sentía, sin tener que hacer películas y solo cantar. Ver esa felicidad y verlo con el público, nunca sabías lo que iba a hacer. El público siempre se sintió cautivado por él. Ser testigo directo de eso y verlo fue una sensación que jamás volví a sentir con ningún otro intérprete”.

También nos contó de su canción favorita. “Tiene una lista asombrosa de canciones, sobre 600. Pero para mí, es “If I Can Dream“, ¿y por qué? Porque muestra cuánto la sentía de verdad, y cuánto deseaba que las cosas fueran diferentes. Si pudiera soñar por un mundo mejor, y ahora lo necesitamos más que nunca”, revela.

La biopic que presenta al cantante a nuevas generaciones

A mediados de este año se estrenó Elvis, la biopic dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler en el papel de Presley, considerada desde ya como una de las actuaciones del año y lo mejor de la cinta.

“Estaba conmovida cuando Baz Luhrmann se acercó con la propuesta. Fui consultora desde el comienzo, y él tiene su propia visión de lo que quería ver y hacer, así que estaba un poco preocupada de dónde llevaría la historia de Elvis. Y cuando la vi en una función privada que me hizo, estaba sencillamente maravillada. Austin Butler hizo un trabajo maravilloso. Estuvo 3 años aprendiendo todo lo relacionado con Elvis, puso todo su corazón en ella. Creo que la película resultó ser fabulosa, sencillamente increíble. Espero que lo gane todo en la temporada de premios. Puso todo de sí para el rol, hizo un gran trabajo y ha presentado a Elvis Presley a una nueva generación, les ha mostrado por qué nos enamoramos de él en primer lugar. Y la gente ha respondido muy bien. Han querido saber más de él. Han ido a verla 3 o 4 veces, supe de alguien que fue a verla 34 veces”.