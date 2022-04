¿Cuál es el setlist de KISS en Chile para este 19 y 20 de abril?

Llegó el día, esta misma noche del 19 de abril, así como la de este miércoles 20, tienen lugar los conciertos de KISS en Chile. Corresponde a su gira de despedida, “End Of The Road World Tour“.

Las entradas para ver a KISS en el Movistar Arena no tardaron en agotarse, compradas por fanáticos que esperan un poderoso setlist. Además, por tratarse de la última gira, existe una alta expectativa sobre los conciertos de la banda liderada por Gene Simmons.

Los conciertos de KISS en Chile se dan luego de la reactivación de shows masivos en el país. Por esa misma razón, se desarrollan con un estricto protocolo anti covid-19.

En esa línea, tanto este martes como el miércoles, los organizadores exigen el pase de movilidad habilitado. También debe usarse la mascarilla en todo momento y al público asistente le toman la temperatura.

Durante las últimas horas, Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer probaron sonido en el Movistar Arena para el concierto que inicia ahora.

De esa manera, pudo conocerse el setlist que presenta KISS en Chile, este martes y miércoles.

Cuál es el setlist de KISS en Chile

Según consignó Radio Futuro, este es el setlist que presenta KISS este 19 y 20 de abril en el Movistar Arena:

– Detroit Rock City

– Shout It Out Loud

– Deuce

– War Machine

– Heaven’s on Fire

– I Love It Loud

– Say Yeah

– Cold Gin

– Lick It Up

– Calling Dr. Love

– Tears Are Falling

– Psycho Circus

– 100,000 Years

– God of Thunder

– Love Gun

– I Was Made for Lovin’ You

– Black Diamond

Bis:

– Beth

– Do You Love Me

– Rock and Roll All Nite