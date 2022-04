Inédito en Chile: Coldplay sumó tercer concierto en el Estadio Nacional

Debido a la abrumadora demanda por tickets, la banda británica Coldplay anunció este jueves un nuevo concierto en Chile en el marco de su “Music Of The Spheres World Tour”. El nuevo show en Chile se realizará el 21 de septiembre en el Estadio Nacional. Esta será la primera vez que un artista se presente tres noches en el Estadio Nacional de Santiago, marcando un hito para los espectáculos musicales en el país.

Durante el 2021, la banda inglesa originaria de Londres lanzó su noveno álbum de estudio llamado “Music of the Spheres”. La placa resalta por sencillos como “Higher Power”, “Coloratura” y “My Universe”, en compañía de la banda de pop coreano BTS. Precisamente el álbum es parte principal de su nuevo tour, además de contemplar clásicos como “Yellow”, “In My Place” y “Fix You”.

Los tres conciertos de Coldplay, en el principal coliseo deportivo del país, tendrá como artista invitada a la joven cubana-estadounidense Camila Cabello, quien se apresta para lanzar su nuevo álbum “Familia” el próximo 8 de abril.

Éxito comercial del Tour

No sólo en Chile el “Music Of The Spheres World Tour” de los responsables de “Viva la Vida” ha roto récords. En México, la banda ha marcado un hito . Es la primera vez que un artista internacional agota las entradas para cuatro noches en el Foro Sol en la Ciudad de México y dos noches en el Estadio Akron en Guadalajara.

Ya se han vendido más de 2,6 millones de boletos para la gira, que comenzó el 18 de marzo con un primer show en Costa Rica, y ha continuado con paradas en la República Dominicana y México. Ya se emplaza como uno de los más exitosos en la historia de la banda.

El show contempla instancias de conciencia ecológica, además de espacios exclusivos para personas con movilidad reducida.

Las fechas para septiembre próximo en Sudamérica:

SEPTIEMBRE

10: Río De Janeiro, BR – Festival Rock in Río

13: Lima, PE – Estadio Nacional

14: Lima, PE – Estadio Nacional

17: Bogotá, CO – Estadio El Campín

21: Santiago, CL – Estadio Nacional

23: Santiago, CL – Estadio Nacional

24: Santiago, CL – Estadio Nacional

Las entradas para el concierto en Santiago del 21 de septiembre saldrán en preventa exclusiva el lunes 11 de abril a las 11 a.m. a través de Puntoticket.com y la venta general comenzará el miércoles 13 a las 11.01 a.m . Los valores van desde los $36.800 hasta los $218.500.