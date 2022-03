Coldplay brindó un concierto en República Dominicana con una esperada gira por los fanáticos, pero la mayor sorpresa fue cuando cantaron “Bachata Rosa”.

La banda británica llegó hasta Santo Domingo para reencontrarse con su público caribeño y sorprendieron con mucho más que un show de su música.

Bajo el contexto del tour Music of the Spheres, los fanáticos pudieron disfrutar de grandes éxitos como “Viva la Vida”, “Yellow”, “Clocks”, “Paradise”, “Fix You” y “Something Just Like This”, entre otros.

En medio de la presentación, el vocalista del grupo, Chris Martin, protagonizó un conmovedor homenaje a Juan Luis Guerra, generando la emoción y ovación del público presente.

“Con mucho respeto”, señaló el cantante antes de comenzar a interpretar algunas de las canciones más populares del bachatero dominicano.

En un inicio comenzó vocalizando “Burbujas de Amor“, haciendo un esfuerzo para lograr un buen español. También cantó “Bachata Rosa“, haciendo que todos sus seguidores lo acompañaran coreando un éxito popular del país.

La reacción de Juan Luis Guerra

Con el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo lleno, Coldplay se viralizó en redes sociales interpretando “Bachata Rosa” y los cantos de cantautor local.

Los diferentes registros circularon por todas partes e incluso llegó a los ojos del propio Juan Luis Guerra. El artista de 64 años utilizó sus redes sociales para reaccionar.

Se mostró muy agradecido y emocionado por este homenaje de Chris Martin. El ídolo dominicano apuntó al gesto con él y con el público del país que asistió al recinto.

“Emocionados con esta hermosa versión de Bachata Rosa! Gracias a Chris Martin y Coldplay por una noche de alegría al público dominicano!!”, escribió junto a un video del icónico momento.