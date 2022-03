Daddy Yankee en Chile: ¿Aplazaron la fecha del concierto en Santiago?

Este mismo miércoles 30 de marzo abre la venta de entradas para ir al concierto de Daddy Yankee en Chile, fecha que integra su última gira de recitales luego de anunciar su retiro de la música.

Sin embargo, los fans de Daddy Yankee en Chile atraviesan una verdadera confusión respecto a la fecha del concierto del boricua en nuestro país.

Esto, porque no coincide la fecha confirmada oficialmente (29 de septiembre), que es la misma que dice la web del cantante de Llamado de Emergencia; con la fecha del shop oficial para que sus fanáticos puedan comprar camisetas, polerones y jockeys del reggaetonero.

¿Cuándo es el concierto de Daddy Yankee en Chile?

En daddyyankee.com, la fecha que indica para el concierto en Chile es la misma que se informó inicialmente, es decir, 29 de septiembre:

Sin embargo, en shoplegendaddy.com, sitio también oficial pero del shop, indica que el concierto de Daddy Yankee en Chile sería en diciembre:

Si realmente el concierto es el 17 de diciembre, sería el cierre de la última gira del cantante de La Gasolina.

“Saludos familia. Esto es lo que tengo que decirte: esta carrera, que ha sido un maratón… al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, indicó Daddy Yankee con un video en sus redes sociales.

En esa línea, sumó: “Este género (en referencia al reggaetón), la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo.

“Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, sumó.

Y allí fue cuando dijo: “«En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy”