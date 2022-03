La diva del pop estadounidense y sensación de Tik-Tok, Doja Cat la rompió en su debut en Lollapalooza Chile, presentación que marca el primer show en vivo de la cantante y rapera en el país y que hizo gritar a los miles de fans que la esperaron por horas en el Banco de Chile stage.

La interprete de “Woman“, inició su presentación con 10 minutos de anticipación, concierto que contó con sus más grandes hits, como por ejemplo “Get Into It (Yuh)”, “Kiss Me More” y “Say So“, esta última canción que se hiciera viral en TikTok. De hecho, la rapera incluyó el famoso baile de la red social, momento que emocionó a sus fans, quienes la acompañaron con la coreografía.

Con un sexy outfit compuesto por unos shorts y top blancos, que hacían juego con una botas hasta la rodilla, Doja Cat demostró sus dotes de bailarina, presentando en el escenarios pasos que volvieron locos a los miles de fanático y fanáticas de la cantante.

Antes de finalizar su show, que duró eso de una hora, la nominada a los premios Grammy, agradeció a sus seguidores por estar presentes en su primer show en Chile y en un momento de conexión con ellos y ellas, les pidió un aplauso para sí mismos.