Lollapalooza sufre la baja de dos importantes grupos y suma a Two Feet a su parrilla

A pocos días del inicio de la edición chilena del festival Lollapalooza, la organización anunció que dos bandas no estarán en el evento debido a “problemas imprevistos relacionados con el covid y fuera del control de cualquiera”.

Se trata de Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard.

Jane’s Addiction, la banda estadounidense de rock alternativo, era una de los cabezas de cartel y se presentaba el día viernes 18 de marzo. Mientras, el grupo australiano de rock sicodélico King Gizzard & The Lizard Wizard estaba programado para el domingo 20.

En su reemplazo, la organización de Lollapalooza Chile anunció la presentación del cantante y productor estadounidense de música electrónica Two Feet.

Estamos emocionados de dar la bienvenida a TWO FEET a Lollapalooza Chile. Debido a problemas imprevistos relacionados con el Covid y fuera del control de cualquiera, JANE'S ADDICTION y KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD ya no podrán presentarse en la gira sudamericana Lollapalooza pic.twitter.com/A7Fyresobq

— LollaCL (@lollapaloozacl) March 15, 2022