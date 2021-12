Erasure 2022: Todo lo que debes saber del concierto en Chile

Esta jornada Erasure confirmó un concierto en Chile para el 2022 en marco de su gira The Neon Tour por América Latina.

En efecto, la agrupación británica visitará tierras americanas en su gira que contempla a nuestro país, México, Colombia, Argentina y Brasil. Esto luego de agotar todos sus tickets en Reino Unido y ampliar la gira al resto del mundo.

De esta forma, Erasure llegará a Chile el 21 de julio de 2022 y se presentará en el Teatro Caupolicán en Santiago.

Respecto a las otras fechas, la gira comenzará en Ciudad de México (México), el 15 de julio, luego continuará por Bogotá (Colombia) el 19 de julio, después aterrizarán en tierras chilenas.

Mientras que en Argentina la banda confirmó una fecha, en Brasil agendaron las tres finales del tour.

En tanto, la preventa para Erasure en Chile comenzará el martes 14 de diciembre a las 11:00 horas. Para clientes Entel, contarán con un 20% de descuento al igual que quienes paguen con Tarjetas Scotia (tarjetas de crédito y débito visa).

Respecto a la venta general, esta comenzará el día jueves 16 de diciembre a las 11:01 horas a través de PuntoTicket.

“El dúo lanzó recientemente su décimo octavo álbum de estudio, The Neon, que entró en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en el número 4, la posición más alta desde I Say I Say I Say, que a su vez tuvo el lanzamiento de un libro de tapa dura de lujo con 2CDs el 5 de noviembre”, adelantó el comunicado de la productora.

Hay que recordar que la última presentación de Erasure en Chile se llevó a cabo en mayo de 2018.