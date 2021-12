Lollapalooza Chile 2022: Alcalde de Puente Alto confirmó que estudian llevar a cabo el festival en la comuna

En conversación con Ciudadano ADN, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, confirmó que la productora Lotus, a cargo del festival musical Lollapalooza Chile, está estudiando la posibilidad de llevar a cabo la versión 2022 en la comuna.

Lo anterior, tras la polémica con la Municipalidad de Santiago por los daños en el Parque O’Higgins, por lo que se optó por una consulta ciudadana, con la condición de que la productora presentara los antecedentes para el resguardo del recinto. Finalmente, optaron por no realizar el megaevento en su lugar emblemático.

Al ser preguntado por el conductor del espacio, el periodista Aldo Schiappacasse, sobre los rumores que planteaban que Puente Alto podría albergar el festival musical, el jefe comunal sostuvo: “Es cierto”.

“Tuvimos una visita en terreno con la Productora Lotus, hace más de una semana”, agregó Codina y explicó que “estuvimos revisando algunos espacio, como el Parque Juan Pablo II en Bajos de Mena, la zona del Complejo Deportivo Amador Donoso, el Pueblito de las Vizcachas, que es un parque municipal y distintos sectores de la comuna donde ellos vieron que podrían desarrollar el festival que a mi me interesa acoger”.

Un espacio de arte y cultura

El jefe comunal explicó que a Puente Alto le interesa ser parte del Lollapalooza Chile 2022, ya que busca “generar un espacio donde el arte y la cultura se puedan desarrollar”. Y aprovechando la instancia sentenció que “no concuerdo con que se esté censurando este tipo de actividades. Por ejemplo, nosotros hace años recibimos el festival Teatro a Mil”. Es más, el alcalde Codina reveló que este año la comuna albergará tres obras de esta instancia teatral.

Durante la conversación con el cabecilla de Puente Alto, este reveló que Lotus también está estudiando la posibilidad de llevar el festival internacional de música a la comuna de Cerrillos. “Ellos están haciendo una evaluación de Lo Errázuriz allá en Cerrillos. Entiendo que Cerrillos y Puente Alto son las comunas con las mejores condiciones para recibir el Lollapalooza”, precisó Codina.

“A mi me encantaría. Considero que no se le pueden cerrar las puertas a espectáculos artísticos y culturales que en definitiva han colocado a Chile en el acceso a eventos que antes no se podía acceder. Creo que las autoridades tenemos que tratar de facilitar esa diversidad, que el arte logra explayar y que logra consolidar”, agregó.

La condición: Inversión social

Sin embargo, Codina expresó que se le manifestó a Lotus, que para que Puente Alto pueda albergar el Lollapalooza, ellos deben comprometerse con un acuerdo de inversión social.

“Lo que le pedí, es que ellos dispusieran de fondos para abordar algunas problemáticas sociales que tienen la comuna y que en definitiva no sea venir esporádicamente a desarrollar un magno evento artístico musical, sino que también dejarán inversión social. Por ejemplo implementar alcantarillado donde no hay”, detalló el jefe comunal.

Para finalizar, Codina sostuvo que no era un gran conocedor de los artistas que podrían formar parte de Lollapalooza Chile 2022. Sin embargo, también manifestó que “a pesar de no conocer en demasía todos los grupos que vienen al próximo festival, sí estoy tratando de que venga a la comuna para que Santiago y obviamente Puente Alto tenga a disposición esta manifestación artística”.