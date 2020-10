Entre el aniversario del estallido y el plebiscito, Inti Illimani prepara concierto online: “Es una invitación a que la gente vote”

Justo en el medio del primer aniversario del estallido social y el plebiscito constituyente, Inti Illimani tiene programado un concierto virtual. “Hacia la dignidad” es el nombre del evento en el que, el próximo 21 de octubre y desde el Teatro Nescafé de las Artes, repasarán sus 53 años de carrera en más de una hora de música.

Se trata del primer show que hará la emblemática agrupación desde que se declaró la crisis sanitaria. “La alegría es desbordante. Vamos a hacer música que es lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer”, expresó Marcelo Coulon, miembro de Inti Illimani, en conversación con Ciudadano ADN. La banda ha ocupado estos meses de cuarentena engordando su repertorio, haciendo regrabaciones a distancia, desde las casas. “Yo no tenía idea cómo se hacía. Me compré una maquinita chica y he ido aprendiendo”.

El show tendrá como complemento imágenes exhibidas entre canciones, que enmarcan el hito social y político que vive Chile. Para preparar ese material, trabajaron con el visualista Leonardo Toro. “Pero el show no es un videoclip ni una transmisión por televisión”, aclaró Coulon. “Estamos dándole un carácter muy entretenido. Nosotros venimos de los long play y hemos pasado por tantas tecnologías, que bienvenido esto”.

Un espectáculo que se enmarca en medio de un intenso proceso político en Chile. “Desde que nació el Inti ha estado en ese camino. Septiembre y octubre son los meses más significativos. Como dice Jorge (Coulon, hermano de Marcelo y tradicional miembro de la banda), Chile necesita pasar septiembre, no agosto”. Por eso, esperan que el show sea “una invitación a que la gente vote. Me gustaría decir que voten Apruebo, pero lo importante es que se hagan cargo y no se queden al margen”.

Con miras al plebiscito del 25 de octubre, Coulon es optimista. “Algo bueno va a salir. Quizás no todo lo que quieren esas dos millones de personas que marcharon sin una organización establecida, sino de forma espontánea, que nos recordó a ese disco de Quilapayún, Basta (publicado en 1969). Estoy muy esperanzado de sepultar esta Constitución y que se haga una, no digo de izquierda ni de derecha, pero hecha por toda la gente”, expresó el músico.

Coulon también tiene su apreciación sobre los incidentes que mantienen en la mira a Carabineros, tras el caso del joven arrojado desde el puente Pío Nono, y que tiene en prisión preventiva a un carabinero acusado de homicidio frustrado. “El río Mapocho nos trae nefastos recuerdos. Los medios y las redes están enardecidas, pero dime tú si es posible conseguir la paz si no se hace la guerra. Yo no estoy en absoluto por la violencia, soy un allendista a full y Allende siempre negó cualquier actividad de violencia ni de armar al pueblo, pero la gente se manifiesta y este grupo represivo sale a hacer eso y se producen los enfrentamientos”.

También valoró el discurso comprometido de las nuevas generaciones en la música. “Es interesantísimo lo que hacen los raperos, los muchachos que con sus nuevas armas han hecho grandes discursos musicales. Ahí hay una riqueza que no se escucha en los medios”. El experimentado músico valoró, dentro de las nuevas generaciones, “el lenguaje de Ana Tijoux o Nano Stern. Son gente que está siempre”. Del mismo modo, se puso del lado de quienes apoyan que los músicos tomen partido frente al panorama político. “A todo el mundo le corresponde expresar su opinión, y un artista también tiene que tomar su posición. Hay que ser transparente y consecuente”.

Ejemplos, aseguró, hay de sobra. “El pueblo unido es una hermosísima canción. Lo más difícil es que el pueblo esté unido”. Sin embargo, rehúye a elegir una favorita del repertorio de Inti Illimani. “Tener una canción es difícil, es como seleccionar a los 11 de la Selección”.