Julieta Venegas y su debut en el streaming: “Todos estamos aprendiendo en el proceso mismo de hacer estos shows”

Radicada desde hace tres años en Argentina, la cantante mexicana Julieta Venegas cruzó la cordillera en el pasado mes de enero. Fue una de las principales invitadas de la versión 2020 de Santiago a Mil con el monólogo musical “La enamorada”.

“No lo habíamos presentado afuera de Argentina y fue superlindo porque además, pasando lo que estaba pasando en Chile justo en ese momento en las calles, había como una apertura emocional a todo lo que hacíamos y todo lo que decíamos. La gente estaba como muy a flor a piel”, recordó.

Durante esa visita, la intérprete de “Andar conmigo” y “Me voy” anunció que a mediados de año regresaría con la gira “Íntimo” para cantar en Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca y Concepción.

Si bien esos planes se vieron truncados, habrá una oportunidad de verla en vivo este sábado 22 de agosto a las 20:30 horas con un show virtual que lleva el mismo título y que promete ser distinto a lo visto en tiempos de coronavirus.

“Esto no va a ser desde mi casa, sino que va a ser en una sala de conciertos, más producido, más lindo, con más cámaras, un buen internet para no depender del de mi casa y no grabada”, dijo.

Se trata del primer concierto vía streaming de la cantante y que, media hora antes, tendrá a las chilenas de Yorka como teloneras. Las entradas se venden en el sitio www.julietavenegas.live.

“Todos estamos aprendiendo en el proceso mismo de hacer estos shows. Creativamente nos toca encontrar espacios nuevos, tenemos que probar nuevas maneras de conectarnos no solo por el hecho de que sea un trabajo sino también porque creo que todos necesitamos el intercambio y la comunicación”, comentó.